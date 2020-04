Amici finale 2020, 150.000,00 euro in palio. Ultimo atto, chi vincerà Amici 2020 al serale di stasera?

Finale Amici 2020 – La tensione nella casetta di Amici 19 è alle stelle. Gli allievi finalisti al momento stanno svolgendo le ultime lezioni per prepararsi al meglio per la finale di questa sera. L’attesa sale, le ambizioni e le aspettative sono alte. La voglia di vincere la devono mettere in campo tutta oggi e devono mostrare tutto il loro talento. I giochi dono finiti, non ci saranno altri appelli. Oggi, stasera, devono dare il massimo per l’ultimo atto. La finale vedrà scontrarsi face to face, ovvero, tutti contro tutti, due cantanti e due ballerini.

Stasera, venerdì 3 aprile 2020, in onda su Canale5 la finale di Amici

Vediamo chi sono i quattro finalisti che si sfideranno per la vittoria della diciannovesima edizione del Serale di Amici e porterà a casa il premio del valore di 150 mila euro.

Amici, Nicolai Gorodiskii – nasce nel 1995, 24 anni, nato in Ucraina a Leopoli e cresciuto Buenos Aires in Argentina. A 11 anni approda nel mondo della danza presso l’istituto d’arte superiore del Colón Theatre e The Ballet Academy. A 13 anni è insignito di due medaglie d’oro al concorso Danza America. Nel 2010 vince borsa di studio che gli permette di studiare alla Vienna State Opera School e nel 2013 consegue la Laurea. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un ballerino professionista. Nicolai è aggressivo e per via del suo atteggiamento ha avuto diversi scontri con gli allievi (Javier) e con il prof. Timor Steffens.

Amici, Gaia Gozzi – nasce 1997, 22 anni ed è italo-brasiliana e vive in Italia a Gustalla. Amici non è la sua prima esperienza televisiva. La giovane artista, infatti, ha partecipato nel 2016 a X Factor classificandosi seconda, nella squadra di Fedez, ma non le ha portato il successo che voleva. Adesso ci ha riprovato con Amici 19. Il talento e la personalità le hanno permesso di arrivare alla finale di Amici e di far conoscere le sue canzoni: Coco Chanel, Fucsia e Chega.

Amici, Giulia Molino – nasce nel 1999, 21 anni, è di Scafati, provincia di Salerno. Anche lei ha tentato più volte la strada del talent show. Svariate volte ha provato anche ad entrare ad Amici ma solo lo scorso anno, dopo i casting, ha ottenuto il tanto ambito banco. Anche lei, come Gaia, ha fatto un bellissimo percorso ricco di soddisfazioni.

Amici, Javier Rojas – nasce nel 1997, 22 anni, è di Cuba, nato e cresciuto nella capitale L’Avana. Inizia i suoi primi passi di danza a 10 anni ha iniziato a studiare nella Scuola Nazionale del Balletto diCuba. Ha studiato con il ballerino Carlos Acosta. Nel 2018 si è trasferito a Stoccolma, in Svezia, dove diventa ballerino della Royal Swedish Ballet, al teatro dell’opera di Stoccolma, il Kungliga Operan. Il suo percorso ad Amici è stato travagliato. Il ballerino ha mostrato un lato del suo carattere che non è piaciuto ai prof. per il suo atteggiamento di superiorità nei confronti di Amici. Grazie a Maria De Filippi, Javier, ad oggi, sembra essere cambiato e il talento gli ha permesso di accedere alla finale.