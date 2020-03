Vediamo chi sono i finalisti di Amici 2020, usciti dalla semifinale di venerdì 27 marzo e l’eliminato Nyv

Amici 2020 serale, la semifinale della quinta gara di ieri sera venerdì su Canale5 condotto dalla padrona di Casa Maria De Filippi è termina con i seguenti verdetti. Vediamo chi sono i finalisti e l’eliminato di ieri. La semifinale ha visto sfidarsi cinque concorrenti: Nyv, Giulia Molino, Gaia Gozzi e i due ballerini, Javier e Nicolai. Scopriamo i finalisti di Amici 19 tra i cinque concorrenti che si sono sfidati in gara. Sono rimasti in 4. Quattro sono i finalisti che si contenderanno la finale di venerdì 3 aprile.

I finalisti Amici 2020 e l’eliminato

Amici 2020 i finalisti

Finalisti di Amici 2020: Gaia e Giulia, hanno affrontato la prima gara. Una grande sfida che ha visto decretare la prima finalista: Gaia. Javier è il secondo finalista di Amici 2020. Nicolai (che non ha eseguito la figura di danza che avrebbe dovuto compiere: un giro su sé stesso, con il piede a terra sollevato a mezza punta, ha realizzato una pirouette da parrocchietta) lui è il terzo in finalista. Quindi professori hanno deciso che a contendersi l’ultimo posto fossero le due amiche per la pelle Nyv e Giulia che si sono sfidate a suon di lacrime agli occhi per accedere alla finale.

L’eliminato è Nyv

Dopo un face to face da strappacuore, la quarta finalista è Giulia che scoppia in lacrime e vola a prende l’ultima maglia dorata. E’ dunque Giulia la quarta finalista di Amici. La più talentuosa della Scuola di Amici 2020 Nyv è per assurdo (come siamo abituati) l’eliminata e torna a casa con 37.000 euro e tante risate per essere stata eliminata.