Vediamo lo zodiaco e l’oroscopia della posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali dal 1-7 giugno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo settimanale Paolo Fox, vediamo cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 1-7 giugno: Ariete, Toro, Gemelli

Oroscopo settimanale Ariete – Settimana all’insegna dell’amore con Venere nel segno anche se a volte i problemi vi fanno perdere di vista i sentimenti. Per le coppie, torna il sereno. Per i single nel fine settimana sono previsti nuovi incontri. Nel lavoro sono previsti cambiamenti, evitate di discussioni di carattere professionale, favoriti chiarimenti.

Oroscopo settimanale Toro – Per le coppie, questa settimana evitate polemiche con il vostro partner. Cercate di vivere serenamente il fine settimana. Per i single, in questo periodo potreste incontrare nuove persone e trovare l’amore. Il lavoro è in fase di ripresa, cogliete le occasioni che vi si prospettano davanti.

Oroscopo settimanale Gemelli – Per la coppia, negli ultimi mesi avete tralasciato l’amore per i progetti futuri. Cercate di ritrovare la sintonia con momenti di assoluto relax. Per i single, questa settimana è favorevole agli incontri e nuove relazioni. Venerdì prossimo evitate discussioni di lavoro e proseguite con i vostri progetti.

Oroscopo settimana 1-7 giugno 2020 Paolo Fox: Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo settimanale Cancro – Settimana altalenante. Attenzione ai primi giorni, evitate in questi polemiche inutili e concentratevi in amore. Per le coppie, evitate relazioni extra coniugali, potreste incappare in una storia che vi lascerebbe molti dubbi. Meglio verso il fine settimana. Nel lavoro fai fatica ad ottenere risultati, impegnati di più.

Oroscopo settimanale Leone – Per le coppie si prospetta una settimana all’insegna della passione. Per i single, ogni è lasciata è persa, impegnatevi, potreste farvi scappare l’amore della vita. Attenzione alle spese. Il lavoro è in fase di recupero.

Oroscopo settimanale Vergine – Per le coppie, l’estate porterà solidità nella relazione con il partner. Sono previsti cambiamenti, anche radicali, un lungo viaggio, o un cambio di casa. Per i single, l’estate potrebbe regalarvi una bella relazione d’amore. Nel lavoro questa settimana è propizia per gli affari e i nuovi progetti. Anche per voi attenzione a non sperperare soldi.

Oroscopo della settimana 1-7 giugno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo settimanale Bilancia – Per le coppie, con la luna nel segno ritroverete l’amore, specialmente nei primi giorni di questa settimana. Mentre per i single, sono previsti nuovi incontri intriganti. Nel lavoro avete dei progetti futuri da portare avanti, non perdeteli di vista se volete ottenere successo. Giorni favorevoli venerdì e sabato.

Oroscopo settimanale Scorpione – Buona settimana con la luna nel segno. Per le coppie, a partire da metà settimana ritroverete la passione che si era persa. Per i single possibili flirt con Cancro Pesci o Vergine. Attenzione ai soldi, evitate spese folli e rimettete a posto i vostri conti. Nel lavoro avrete buone proposte, cogliete al volo le occasioni.

Oroscopo settimanale Sagittario – Per le coppie, i primi giorni della settimana saranno poco soddisfacenti, molto meglio nel fine settimana. Le stelle prevedono imprevisti cambiamenti, che in futuro potrebbero rivelarsi vincenti: casa, viaggi, lavoro e sentimenti. Per i single, possibili incontri possono trasformarsi in qualcosa di concreto. Giorni favorevoli nel fine settimana a partire da venerdì.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 1-7 giugno: Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo settimanale Capricorno – Per le coppie, inizio settimana segnato da qualche incomprensione. Attenzione a non esagerare. Siete voi che volete la responsabilità di tutto perchè avete a che fare con qualcuno che si sta facendo carico di un impegno. Non è possibile avere tutto subito. A metà settimana torna la serenità. Bene il lavoro a partire da giovedì.

Oroscopo settimanale Acquario – Questa settimana avrete Venere e la Luna nel segno e favoriranno una gran voglia di cambiamenti e nuovi amori. State provando a risolvere un problema personale causato dalle vostre azioni e non sarà facile gestirlo. Per i single, nel fine settimana sono previsti nuovi incontri. Nel lavoro evitate discussioni inutili.

Oroscopo settimanale Pesci – Per le coppie, le stelle prevedono una settimana difficile da per quanto riguarda la vita affettiva. State attraversando un periodo difficile e state tralasciando gli affetti famigliari. Cercare di fare ordine in famiglia e dedicate più tempo al partner. Per i single, con la Luna nel segno sono previsti incontri: possibili nuove storie. Bene il lavoro, ma attenzione a non spendere soldi in cose inutili. Sistemate conti in sospeso.