Oroscopo settimana 09 al 15 marzo 2020

Oroscopo Paolo Fox

Ariete – Novità in arrivo. Inizio di settimana interessante, anche se dispendioso di energie. In questa fase dovete allontanare i ricordi complicati e anche situazioni che possono avere un peso, ad esempio una storia d’amore che non funziona più e le difficoltà lavorative.

Toro – Manifestate uno stato di malessere e liberazione allo stesso tempo. In ambito lavorativo dovete adattarvi al nuovo ruolo non vostro. Alcune scelte fatte magari non sono state comprese.

Gemelli – E’ il periodo per le scelte e nonostante ciò, non siete un segno che può fare a meno dell’amore. Attenti alle relazioni brevi (flirt occasionali) e ai tradimenti, evitate di fidarvi della prima persona che vi capita davanti e cercate di capire se veramente è innamorata e soprattutto se provate lo stesso sentimento.

Cancro – Per voi, la settimana sarà faticosa e nervosa. Cercate di evitare contrasti, c’è chi potrebbe liberarsi e dire finalmente come la pensa. La stanchezza farà la sua parte e potrebbero esserci problemi relazionali con gli altri.

Leone – Dovrete risolvere problemi, probabilmente di soldi, un contenzioso di qualche tempo fa. Non dimenticate chi vi ha fatto del male e vendicarsi non potrebbe essere proficuo. Evitate di prendere in giro se chi vi ha fatto del male ha dei problemi.

Vergine – Attraversate una fase di revisione, questa settimana sarà più tranquilla, specie per chi ha un contratto in scadenza o per chi ha problemi di lavoro o in casa. Prudenza in ambito familiare, specialmente se ci sono questioni economiche da risolvere con qualche parente. Siate sereni e spensierati.

Bilancia – In questo periodo siete stati molto stressati dalla necessità di dover sempre essere all’altezza, ciò potrebbe comportare un calo di umore nel fine settimana prossimo. Gestite meglio le tensioni. Attenzione ai malanni.

Scorpione – Liberatevi da pensieri che vi attagliano e hanno bloccato la vostra vita. Adesso è il momento giusto per affari o per allargare il giro della clientela se avete un’attività.

Sagittario – Il transito di Giove nel vostro segno è utile per infondere coraggio e voglia di tornare ad essere vincenti, per voi stessi e con gli altri. Avete la caratteristica di attirarvi la fortuna molto meglio degli altri segni. Periodo positivo per gli incontri, relazioni e flirt.

Capricorno – Non è una buona strategia dire ad una persona vicina di allontanarsi dalla vostra vita se poi soffrite non vedendola più. Un consiglio da seguire soprattutto da chi vive una relazione con una persona che non si gestisce facilmente. La persona vicina, potrebbe pensare di essere stato ingannata.

Acquario – Contenziosi legali o finanziari? Potrebbero esserci soluzioni in arrivo. Qualcuno in questo periodo potrà rifarsi, ritrovando un po’ di soldi persi in passato. Pensate anche ad interessarvi della sfera sentimentale.