Vasco Rossi augura buon compleanno a un grande artista, Mick Jagger

Vasco Rossi news: Vasco e M.Jagger- Chi di voi sa che Il 26 luglio Mick Jagger ha compiuto 77 anni? Bene è proprio così, il frontman dei Rolling Stones, che in questo periodo si trova in Toscana, è diventato un anno più saggio! Di certo ha scritto una pagina importante della storia del rock ed è da sempre una fonte di ispirazione per tanti altri musicisti, anche per alcuni artisti italiani.

Tra questi artisti, non poteva mancare Vasco Rossi il quale ha colto l’occasione per fare gli auguri al rocker pubblicamente, tramite Instagram: “Il mio supereroe è Mick Jagger, chiaro! – ha scritto nel post – L’unico che sa giocare con tutto… il sesso, la gente, la sua voce… il suo corpo… Buon 77-esimo!!!!”.Nel post il Blasco ha pubblicato alcune foto di Jagger , da vero fan e amico.

Vasco Rossi news a luglio sceglie Rimini

Vasco Rossi, a cui la rivista Chi dedica questa settimana un servizio speciale, ha scelto ovviamente la sua Emilia Romagna per le vacanze. Tappa a Rimini in questi giorni di caldo estivo. A quanto pare però, almeno per il momento, preferisce rilassarsi in piscina. Niente mare per il cantante .Buone vacanze, Vasco!