Il 18 settembre arriva in radio e sulle piattaforme digitali “Harakiri”

Samuele Bersani ritorna sulla scena musicale il 18 settembre per allietarci con un primo assaggio del nuovo album di Samuele Bersani, “Cinema Samuele”, in uscita il prossimo 2 ottobre per Sony Music.

Un racconto cinematografico pieno di realismo e poesia dove, nel totale blackout del mondo, anche il disagio più buio può trasformarsi in rinascita, lasciando un finale di canzone aperto all’immaginazione dell’ascoltatore.

Il significato profondo dell’album

Samuele Bersani, Harakiri esce il 18 settembre 2020

Il cantautore riprende così in questa prima “sala”, temi contemporanei e problematiche tangibili di oggi, umanità nascoste agli occhi ma sempre presenti e centrali nei suoi testi, da “Il Mostro” in poi.



L’album e il suo videoclip

Tra musica e immagini, “Harakiri” è accompagnato da un videoclip che riprende il sapore ‘da grande schermo’ della traccia e si presenta come un meraviglioso cortometraggio, diretto da Giacomo Triglia, su soggetto scritto da Pacifico e interpretato nel ruolo del protagonista da Jozef Gjura.

“Harakiri” è scritto da Samuele Bersani e prodotto e arrangiato dallo stesso artista insieme a Pietro Cantarelli.

Riproponiamo qui di seguito le tappe discografiche di Samuele Bersani fino ad oggi:

