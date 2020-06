Rihanna e il nuovo album "R9": Falso allarme per tutti

Un vero e proprio colpo da maestro per la cantante Rihanna. ANTI batte i records.

Rihanna non smette mai di stupire i suoi fan, è previsto prossimamente l’uscita del suo nuovo album. Tuttavia, mentre l’indice di ascolto dei suoi successi tende a salire ogni giorno di più, i numeri che raggiunge non sono un mistero, apprendiamo che ANTI sta battendo i record. Bel colpo da maestro per Rihanna.



Quando uscirà “R9” ? Falso allarme?

Siamo tutti in attesa che esca il nuovo album, “R9”, che i fan stessi hanno chiamato così, senza l’approvazione di Rihanna! Sembra infatti che alla cantante piaccia essere desiderata e che si sia lasciata guidare dal suo pubblico per la scelta del nome!

Rihanna pronta per il nuovo album

L’impegno della cantante per la ricerca sul Covid – 19

Non molto tempo fa, la cantante ha donato diversi milioni di dollari per aiutare la ricerca sul Covid-19 e per aiutare gli operatori sanitari e le famiglie bisognose. Chiedere di rilasciare “R9” ora è un po’ indecente per la stella. I fan devono accontentarsi solo di ANTI, il cui successo è ormai consolidato.

Un falso allarme quindi? Ricordiamoci sempre che i grandi successi non passano mai di moda, sopratutto se si tratta di una star come lei!

La cantante ricordiamoci che, a livello globale, Anti ha venduto 193.000 copie nella prima settimana, 122.000 nella seconda, 91.000 nella terza e 75.000 nella quarta, totalizzando 481.000 unità vendute nel primo mese. A maggio 2016 l’album ha venduto 424.000 copie negli Stati Uniti d’America, e oltre un milione di copie distribuite a livello globale fino a giugno dello stesso anno.

Un grande in bocca al lupo a Rihanna e alla realizzazione del nuovo album, chissà se accontenterà i suoi follower chiamandolo effettivamente R9! Siamo certi che sarà anche quest’ultimo un capolavoro da ascoltare. D’altra parte quando Rihanna torna sulla scena lo fa sempre in grande stile, non lo si può negare!