Nina Zilli: mini tour

Si intitola ‘Mini Zilli Tour’ la serie di concerti che dal 26 luglio riporterà sul palco Nina Zilli. Quattro date dal vivo tra la fine del mese di luglio e quello di agosto che serviranno alla cantante per riaccendere la propria musica anche dal vivo, dopo il ritorno sulle scene discografiche dello scorso giugno con il singolo Schiacciacuore.

Da dove parte il tour?



Il tour prenderà il via dall’Arena del Mare di Salerno, per muovere poi verso la provincia de L’Aquila (al Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo il 2/8 e al Rivi Sound Festival di Rivisondoli il 17/8). La chiusura sarà invece a Lignano Sabbiadoro, all’Arena Alpe Adria, il 26/8.

“In un momento come questo è importante esserci – ha detto Nina Zilli – e sarà bello tornare a cantare in libertà”

Nina Zilli e le tappe più importanti

Mi hai fatto fare tardi, esce il 26 maggio, il 1º settembre 2018 è stato pubblicato il suo quarto album Modern Art. L’album vede la produzione di Michele Canova Iorfida che torna a lavorare con la Zilli dopo la parentesi del precedente album. I suoni sonomoderni e urban-tropicali a testimonianza del lavoro di scrittura svoltosi tra Milano e la Giamaica

Nel 2018, Nina Zilli partecipa al Festival di Sanremo con il brano Senza appartenere, piazzandosi al 17º posto e segue la pubblicazione di una riedizione dell’album Modern Art. Da esso sono stati estratti altri due singoli: 1xUnattimo e Ti amo mi uccidi, rispettivamente rilasciati il 16 marzo e il 22 giugno.

Nel 2019, in collaborazione con Danti e J-Ax, pubblica il singolo Tu e D’io.

Il 6 febbraio 2020 Nina Zilli è ospite al 70º Festival di Sanremo, accompagnando nella serata dei duetti il futuro vincitore Diodato nel brano 24 mila baci.

A giugno 2020, durante la giornata mondiale dell’ambiente e in collaborazione con Nitro, pubblica il singolo Schiacciacuore.

