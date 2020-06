Music Awards 2020 rinviati a settembre: l'annuncio ufficiale

Brutte notizie per il mondo della musica. I Music Awards 2020, previsti per questo mese, sono stati rinviati. Lo annuncia ufficialmente il Direttore Artistico

Oggi anno nel mese di giugno l’Arena Di Verona era protagonista di un evento che riuniva star del panorama musicale e fan sfegatati per l’immancabile appuntamento dei Music Awards, nel 2020, avrebbe dovuto aver luogo la 14esima edizione.

Quest’anno, come per molti altri eventi, anche la tanto attesa premiazione non avrà luogo. L’annuncio arriva direttamente dal Direttore Artistico di Area Di Verona SRL, Gianmarco Mazzi. Ecco tutte le novità sulla nuova data dei Music Awards 2020 e le informazioni per chi ha già acquistato i biglietti.

Brutte notizie per il mondo della musica: i Music Awards 2020, previsti per questo mese, sono stati rinviati. Lo annuncia il Direttore Artistico

“Nessun concerto verrà cancellato”

Tra gli spettacoli vittima del Coronavirus non figurano solo i Music Awards. Purtroppo dovranno rivedere le date delle loro esibizioni anche Enrico Brignano, Emma, Modà, Marracash e Benj e Fede e Il Volo (questi ultimi hanno da poco annunciato le nuove date dei loro prossimi quattro concerti). Riguardo ai Music Awards 2020, il Direttore Artistico commenta: “voglio pensare da ottimista. Voglio pensare che nessun concerto venga cancellato. Insieme agli altri artisti, voglio inventare un sogno per i prossimi Music Awards all’Arena”. Stando alle anticipazioni di TV, Sorrisi e Canzoni, questo sogno è prossimo ad avverarsi, in quanto l’evento televisivo musicale in diretta dall’ADV, avrà luogo a settembre. La data sarà comunicata entro il 31 luglio e i biglietti già acquistati resteranno validi.

Carlo Conti e Vanessa Incontrada riconfermati

Oggi anno l’evento televisivo Music Awards, in diretta su Rai 1, ha visto esibirsi I più grandi artisti del panorama musicale italiano. La manifestazione è volta a premiare coloro che con i loro dischi hanno raggiunto i traguardi oro, Platino, doppio Platino e multi Platino. Lo sponsor dello scorso anno è stato SEAT e probabilmente lo sarà anche per i Music Awards 2020. Alla conduzione saranno sicuramente riconfermati Carlo Conti e Vanessa Incontrada che hanno sempre saputo intervenire e commentare tra un’esibizione e l’altra.