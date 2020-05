La rivelazione del cantautore, Marco Castoldi, in arte Morgan su Bugo lascia perplessi viste le divergenze e le vicende di Sanremo 2020

Sanremo 2021 anticipazioni – Morgan e Bugo hanno fatto molto parlare di sé durante la 70esima edizione del festival di Sanremo. La lite in diretta ha scatenato pubblico e telespettatori e sembrava che Morgan e Bugo avessero tagliato i ponti definitivamente. Tuttavia, pare che Morgan non abbia alcuna intenzione di lasciare in pace il collega. Il cantautore ha dichiarato che avrebbe invitato Bugo a partecipare nuovamente a Sanremo insieme a lui.

Ma cos’ha davvero in mente il cantante? Amadeus accetterà mai la proposta a dir poco strampalata della star italiana?

Morgan e Bugo insieme a Sanremo 2021?

Morgan e Bugo insieme a Sanremo 2021? La rivelazione del cantautore

La rivelazione del cantautore, Marco Castoldi, in arte Morgan su Bugo lascia perplessi un po’ tutti viste le divergenze e le vicende di Sanremo 2020. Durante un’intervista reperibile su Leggo, Morgan ha dichiarato di essersi lanciato verso una nuova vocazione. È infatti l’autore di una trilogia di libri intitolata “Morgan, la casa gialla”, qui il cantante ha messo a nudo tutti gli avvenimenti che lo hanno portato alla perdita della casa di Monza. Ma questo è solo l’inizio. La carriera editoriale di Morgan sembra essere alquanto prolifica. Infatti, come egli stesso ha dichiarato, altri due libri sono pronti ad uscire: “Dov’è andato Bugo” e “La canzone perfetta“. Il primo libro pare che racconti ciò che è successo veramente a Sanremo 2020.

Sul secondo libro Morgan dichiara: “Ho l’ambizione di pensare che dopo aver letto il libro tutti sappiano scrivere una canzone. Spiego ad un alieno in parole semplici cos’è una canzone”. Ma ciò che incuriosisce di più è il primo titolo. Chi si schiererà dalla parte di Morgan e chi dalla parte di Bugo? Inoltre, perché Morgan parla ancora tanto di lui?

Morgan su Bugo: “Mi facevano bullismo da due mesi”

Nel libro scritto dopo Sanremo, Morgan giustificherebbe il suo comportamento alla passata edizione del festival affermando che lo scopo era quello di divertire il pubblico. Inoltre si vanterebbe del fatto che, grazie al suo fuori programma, avrebbe dimostrato di saper “Fare spettacolo senza dire una parolaccia”.

A tal proposito, il cantante rivela: “E’ stato un gesto poetico divertente che ha a che fare con il palco, che io ho fatto entrare nella vita. Ho detto delle cose che lui non mi faceva dire, mi facevano bullismo da due mesi”.

Morgan, inoltre, spiega: “Questo è fare spettacolo, che devi fare tristezza? Io ho fatto una cosa che ha dato brio, ho ribaltato il concetto del testo e con otto versi ho dato la prova che non serve essere volgari o fare scandali particolari”.

Da “Dov’è andato Bugo” a “Dov’è andato Morgan”. Amadeus divertito e Fiorello preoccupato: proposta assurda?

Stando alle sue stesse rivelazioni, il libro di Morgan nasce quindi da questa esperienza che lo avrebbe segnato. Ma la cosa strana è anche che i suoi scritto evocherebbero il suo desiderio di tornare a Sanremo 2021 insieme a Bugo. Ecco la proposta alquanto bizzarra di Morgan: “Ho invitato Bugo a Sanremo per l’anno prossimo a ruoli inversi a fare Dov’èMorgan, lui deve riuscire a organizzare una roba del genere e io devo decidere se restare o andarmene“.

Amadeus sembra essersi divertito molto, lo prenderà sul serio? Fiorello invece sembra essersi preoccupato. Ma ciò che nessuno si è chiesto è: cosa avrebbe da dire Bugo? È a conoscenza di tutto questo?