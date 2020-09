Ligabue esce il nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni”

Ligabue- in anteprima su Rai1, giovedì 10 settembre. Il ‘Rocker di Correggio’ canterà il brano direttamente dalla Rcf Arena Campovolo, senza spettatori, in fase di ultimazione a Reggio Emilia dove il 12 settembre avrebbe dovuto tenere il concertone per i suoi 30 anni di carriera, poi rinviato al 19 giugno 2021 a causa della pandemia Covid. Ligabue si collegherà con il Tg1 delle 20 dove preannuncerà la performance. Successivamente, alla fine del telegiornale, intorno alle 20.37, eseguirà la canzone con un mini-show live. Da venerdì il pezzo sarà trasmesso nelle radio.

Ligabue lancerà il suo nuovo singolo “La ragazza dei tuo sogni”

La star del rock italiano ha scelto la RCF Arena Reggio Emilia – la sua Campovolo – qui inaugurerà dal vivo il nuovo singolo.

Venerdì 11 settembre esce La ragazza dei tuoi sogni, primo inedito dalla pubblicazione dell’album Start (Warner Music) e proprio la location che ha ospitato i grandi raduni live del rocker farà risuonare le sue note. In anteprima è possibile vedere l’esibizione su Rai 1 immediatamente dopo il tg delle 20 il 10settembre

Si tratta di una performance senza pubblico ma simbolicamente rappresenta i nuovi spazi della RCF Arena che affidano l’opening all’artista “di casa”. Ligabue è da sempre una star del rock, siamo sicuri che il suo album sarà un successo e che raggiungerà il suo obiettivo anche questa volta. Ricordiamo che Campovolo ha una capienza di oltre 100mila persone e una pendenza del 5% per ottimizzare visuale e acustica.