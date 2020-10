Luciano Ligabue: ecco la sua autobiografia artistica

Il Liga si racconta in ‘E’ andata così. Trent’anni come si deve’ (Mondadori), la sua autobiografia artistica, scritta a quattro mani con Massimo Cotto, che arriva in libreria e negli store digitali il 6 ottobre.

Canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo, Luciano Ligabue ripercorre la sua carriera tra aneddoti, retroscena e dettagli completamente inediti. Per la prima volta il Liga racconta come sono andate davvero le cose, spazza via leggende metropolitane e racconta la verità. È un viaggio bellissimo, una storia unica, una parabola lucente. Nel periodo più brutto, l’isolamento, la paura, il Covid, nasce la cosa più bella, un libro dove Luciano Ligabue dice a Massimo Cotto: “È andata così”.

Ligabue e i suoi 30anni di carriera

Ligabue: Musica e parole, dalle canzoni al nuovo libro



Quando il ‘Liga’ apre le porte a Massimo Cotto a Correggio, tutto sembra chiaro: ha voglia di raccontare 30 anni di musica e di vita artistica. I due si rifugiano a Ca’ di Pòm, la palazzina dove Ligabue ha scritto, nella famosa Stanza rossa, la maggior parte delle canzoni di “Buon compleanno Elvis”. Una giornata a ricordare e registrare, a sbobinare ricordi e accumulare materiale. Ma accade l’imprevedibile. La situazione in Italia peggiora. Dal giorno successivo, è lockdown. Impossibile vedersi. Il libro però deve andare avanti, c’è l’urgenza di raccontare. Cambia il metodo e i due iniziano a confrontarsi e a scambiarsi i racconti via mail. Sembra un ripiego, invece è una scommessa.

Il libro è accompagnato da 360 foto e, in appendice, c’è la discografia di Ligabue con tutte le copertine dei singoli, degli album, dei cofanetti, dei VHS, insomma, di tutta la produzione musicale di Ligabue.

Date e tappe di “30 anni in un (nuovo) giorno”



Ligabue il 19 giugno 2021 sarà protagonista di ’30 anni in un (nuovo) giorno”, l’evento in data unica per celebrare 30 anni di una straordinaria carriera, che si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Sul palco, oltre alle sue storiche hit, il Liga presenterà live il nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni”, attualmente in radio e in digitale.