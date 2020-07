Kiss tour in Italia il 12 luglio 2021 all’Arena di Verona

I Kiss in Italia, un evento eccezionale! Unica data italiana per l’ultimo tour della band americana il 12 luglio 2021 all’Arena di Verona. Il tour mondiale è stato sospeso quest’anno a causa del coronavirus. La data all’Arena è il recupero di quella prevista il 13 luglio di quest’anno.

Kiss, oltre 45 anni di carriera

I Kiss hanno oltre 45 anni che ha lanciato un’era leggendaria per il rock ‘n’ roll, questi artisti sono partiti l’anno scorso per il loro ultimo tour, le cui date di giugno e luglio sono state bloccate dalla pandemia. Ecco cosa hanno rivelato una volta intervistati: “Stiamo aspettando, ma siamo pronti – ha detto Paul Stanley. Quando ci verrà detto che tutti saranno al sicuro e la pandemia sarà conclusa, scuoteremo il mondo con i nostri concerti come non abbiamo mai fatto fino ad ora!”.

Gene Simmons, invece, ha commentato: “Non vediamo l’ora che questa pandemia finisca e che tutti siano al sicuro! Suoneremo per tutti voi e per noi! Ci vediamo in Europa”. I biglietti acquistati, ovviamente, rimarranno validi per la nuova data.

Gli artisti che hanno fatto la storia della musica degli anni 70-80-90

Kiss tour in Italia: Capostipiti dell’hair metal insieme ad Alice Cooper i Kiss hanno un repertorio orecchiabile e aggressivo composto di brani che “possono sfiorare la furia selvaggia dei MC5”. Sebbene vengano anche riconosciuti come esponenti dell’heavy metal, la loro musica è debitrice dell’easy listening, del pop e del bubblegum pop.

Inoltre, questi artisti amavano definirsi “il più grande spettacolo rock ‘n’ roll di sempre”mentre altri li hanno classificati fra gli esponenti dell’hard rock,del glam rock, del pop metal e dell’arena rock.