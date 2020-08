E’ morto a 46 anni il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman: la sua morte al momento rimane un mistero

Jack Sherman muore il 22 agosto 2020-Notizia agghiacciante resa nota dalla stessa band di Los Angeles nel modo più tecnologico possibile: tramite Twitter. La notizia è stata confermata, non è una fake news come in molti possono pensare! Uno scherzo della rete? No, assolutamente!

Chi è davvero questo artista?

Red Hot Chili Peppers Jack Sherman: morte misteriosa

Sherman ha suonato nell’album di esordio dei Red Hot Chili Peppers e ha partecipato al primo tour americano della band, oltre che alla scrittura del secondo album, Freaky Styley. Aveva 64 anni.E’ morto all’età di 64 anni!

E’ morto a 46 anni il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman

Il chitarrista abbiamo detto essere morto a 64 anni ma non si conoscono ancora le cause!La stessa band americana sui suoi profili social afferma: “Noi della famiglia RHCP vorremmo augurare una navigazione tranquilla nei mondi dell’aldilà a Jack Sherman, deceduto. Jack ha suonato nel nostro album di debutto, così come durante il nostro primo tour negli Stati Uniti. Era un uomo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti belli, cattivi e intermedi”, si legge infatti su Twitter.

Insomma, non è vero che i grandi artisti muoiono solo a 27 anni, il mistero vale per tutte le età!