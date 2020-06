Gabbani, «Il sudore ci appiccica significato» del brano

Gabbani durante una lunghissima intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo «Il sudore ci appiccica» svela il significato della canzone e retroscena sulla passione per i tormentoni. Gabbani presenta «Il sudore ci appiccica» il suo nuovo singolo che subito sembra esser il degno successore di Occidentali’s karma.

Gabbani, nell’intervista, racconta come durante il lockdown sia rimasto bloccato in Liguria. Il cantante spiega infatti di abitare a soli 3 km dalla casa della mamma seppur in questi km viene tracciato il confine regionale tra Liguria e Toscana.

Il nuovo singolo sembra avere tutte le carte in tavola per diventare il prossimo tormentone estivo 2020. Cosa che di certo non dispiacerebbe al cantante che ammette di adorare i tormentoni, sull’argomento ha confessato: “Accetto il successo di quei brani senza farmi travolgere, un po’ li amo e un po’ mi spaventano. Nel dubbio, li canto”.

Il giornalista di Sorrisi e Canzoni chiede all’artista toscano: Qual è il messaggio e cosa intendi dire con questo brasno? “In qualche modo lo è. C’è un equilibrio tra leggerezza e messaggio sociale” e aggiunge – “Il sudore è simbolo della fatica nelle difficoltà. È una parola con la quale intendo provocatoriamente le fregature, i sotterfugi e i “vizi” con i quali alcune persone vivono la loro vita senza reale rispetto per la collettività”

E riferendosi al videoclip del singolo dove si vedono due Gabbani ha dichiarato: “Sono le mie due anime. Una più riflessiva e una più caciarona, che si scatena”.

Francesco Gabbani concerto a Verona

Durante l’intervista succitata, Gabbani, confessa al giornale di aver deciso di rimandare il concerto previsto per ottobre all’Arena di Verona. Sebbene ad oggi sia possibile esibirsi difronte ad un pubblico di massimo 1.000 persone.

Il cantante Francesco Gabbani ha preferito rimandarlo motivandolo così: “Adesso la data, già sold out, è stata rimandata da poco al 26 aprile 2021. Per me era impossibile accettare di fare il concerto con mille persone al massimo, come sembra si possa fare ora. Quando si farà nel 2021 voglio che sia un grande evento dove possiamo festeggiare, lo spero, il ritorno alla normalità”