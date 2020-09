Fedez “Bella Storia”, è uscito il 25 settembre 2020. Per l’occasione, il rapper ha detto addio alla chioma castano chiaro optando per il multicolor. Il tutto è stato documentato sui social.

Fedez è perfetto, impeccabile: sulle unghie si fa disegnare lo stesso simbolo, di un colore diverso su ogni dito che ha sui capelli. Sensibile come sempre, chiede a suo figlio, Leone: “Ti piace papà arcobaleno?” Non dimentichiamo che la scorsa estate aveva scelto il biondo platino, quindi non poteva non stupirci anche quest’anno!

Tornando a Bella Storia, Fedez racconta lo spirito di buttarsi a capofitto in una relazione per viverne al massimo ogni attimo. “Alle cinque di mattina l’aria profuma persino a Milano. È un buon momento per schiarirsi le idee. Dove stiamo andando? Ci stiamo gradualmente trasformando in un triste carnevale di loghi e simboli e io credo di esserne un ottimo testimonial. Ok va bene lo accetto ma se proprio devo cucirmi addosso un simbolo voglio essere quello della pace. Siate gentili, la violenza non ha mai fatto ridere. Mai sottovalutare l’amore: siamo ancora vivi no? E allora usiamolo questo c***o di cuore. Bella storia.”

