Chi è Enrico Bernardo? Età, carriera, vita privata e curiosità sul finalista di All Together Now, il game show finito con la vittoria di Daria Biancardi

Enrico Bernardo è uno dei finalisti di All Together Now. Lo show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax che lasciato il pubblico di Canale 5 attaccato alla tv durante tutte le sue puntate, fino alla finale andata in onda il 14 luglio, con protagonista il cantante campano. Ma cosa c’è da sapere su di lui? Molto non conoscono la sua brillante carriera e le sue precedenti esperienze televisive.

Votato alla musica sin da ragazzo

Enrico Bernardo è originario di Nola ed ha 46 anni. Ha iniziato a prendere lezioni di canto lirico all’età di 18 anni per poi iscriversi al Conservatorio di Salerno. Dopo il diploma in canto jazz apre un suo studio di registrazione e lavora come vocal coach. Stando alle dichiarazioni del cantante, la sua passione per la musica gli è stata tramandata dalla madre. Tra le sue esperienze televisive vanta la partecipazione a The Voice 4.

La clamorosa rivelazione: lascia la medicina per la musica

Dopo The Voice, Enrico Bernardo approda a All Together Now. Apprezzatissimo dal presidente del muro dei 100 giurati, giunge fino alla finalissima andata in onda il 14 luglio, conclusasi però con la vittoria di Daria Biancardi. Nel contesto del game show, il cantante fa una clamorosa rivelazione: avrebbe rinunciato alla professione di chirurgo per dedicarsi al cento per cento alla sua passione.