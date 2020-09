Elisa tour 2020 date concerti, biglietti: tour sold out in molte città d’ Italia

Elisa tour 2020 date e biglietti per i concerti di settembre 2020

Elisa e il suo nuovo tour, tutto esaurito! All’annuncio di qualche settimana fa, la risposta del pubblico è stata immediata, biglietti terminati in pochi giorni. La cantante riparte domani 15 settembre. Da dove? Da Caserta! Aumentando il numero di concerti inizialmente previsto, raddoppiando anche l’appuntamento di Ferrara (con una nuova data il 22 settembre).

Sulle pagine social della cantante Elisa scrive gloriosamente un suo pensiero: “Sono proprio felice di tornare sul palco a prendermi quell’energia buona che esce da tutti noi e voi quando siamo insieme. Non vedo l’ora” Elisa vuole tornare sul palco, anzi, secondo il suo punto di vista “deve”.

Elisa tour 2020 date dei concerti

“Torniamo perché serve tornare – e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per il concerto a Fusine, anche tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora”.

Sono sold out le date di Caserta, Vicenza, Cattolica, Fossano, oltre alla prima data di Ferrara. Queste le date: