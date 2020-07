Diodato nuovo album e date de Un’altra estate tour

Diodato fa tappa a Roma “Sono stati mesi difficili e abbiamo aspettato a lungo momenti come questo per stare di nuovo tutti insieme”. Diodato fa tappa a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Perché? Per la rassegna Auditorium Reloaded, con il tour “Un’altra estate”, dal titolo dell’ultimo singolo pubblicato. Tre serate (25, 26 e 27 luglio) per tornare “a fare rumore” .

Diodato nuovo album, Che vita meravigliosa

Il cantautore tarantino, dopo l’annullamento dei live in primavera, nonostante le difficoltà ha deciso dunque di mettersi in gioco e di portare dal vivo, seppure con tutte le limitazioni imposte dal coronavirus, il suo nuovo album “Che vita meravigliosa” (premio David di Donatello “Miglior canzone originale” per il brano omonimo, scritto per il film “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek), davanti a un pubblico emozionato quanto lui.

Diodato: un’altra estate



Diodato ha riflettuto tanto al momento in cui tutto questo sarebbe finito, a quando si sarebbe emozionato di nuovo sul palco romano. Il pensiero è stato rivolto agli amici, ai compagni di viaggio. Le sue attenzioni sono state rivolte a “professionisti che da anni mi permettono di dare il meglio su un palco e che sono stati tra i più colpiti da questa situazione – ha affermato – “Ho pensato che questa estate potesse essere il momento giusto per tornare a guardarci negli occhi e provare a ripartire. E allora ecco le nostre occasioni speciali, concerti figli di questo tempo. Concerti di un’altra estate“.



Un’altra estate tour: ecco le date dei concerti