Daniele Silvestri “fare la cosa giusta”

Daniele Silvestri caccia via la paura da covid. Via il distanziamento e nemmeno le mascherine – che fanno la loro comparsa sul palco a inizio concerto sul brano simbolo di resistenza A bocca chiusa – fermano la musica di Daniele Silvestri. Il cantautore romano è uno degli artisti che ha deciso, nonostante tutto, di andare avanti, di fare “la cosa giusta”.

La musica live

Il cantante sarà di nuovo di scena con il suo nuovo tour messo su in un mese, torna a fare musica dal vivo in questa estate rimasta orfana dei grandi eventi. Come Diodato, come Max Gazzè, come Alex Britti, tutti nella scuderia OTR.

Daniele Silvestri, con la sua band al completo, ha già fatto tappa a Roma, con 3 concerti alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, per la rassegna Auditorium Reloaded. Un tuffo nella sua storia, con una scaletta costruita per recuperare anche pezzi mai fatti durante i 25 anni di live o abbandonati da tempo.

Daniele Silvestri: date del tour



Tra le canzoni più famose del cantante ricordiamo La Paranza, Salirò, la liberatoria Testardo, che chiudono il live. Un’assenza però più delle altre. “Per i sostenitori di Cohiba sappiate che non ci sarà in questo tour, non riesco ad immaginarla senza assembramenti sotto e sul palco, la terremo da parte per quando potremo tornare ad abbracciarci”. Ancora una replica all’Auditorium, poi il 6 agosto Grado (Go); il 7 Treviso; il 9 Berchidda (Ss); il 10 Cabras (Or); il 13 Norcia (Pg); il 22 Fasano (Br); il 25 Arezzo; il 29 Taormina; 4 settembre Cattolica (Rn); 5 settembre Brescia.