Concerti post Covid 19, confronto Italia con Germania: chi riparte per prima con i concerti?

Musica News, Concerti Italia 2020: la Germania si dimostra come sempre rigida e ferrea nelle sue decisioni in merito alle leggi anti-covid, no ai grandi eventi dal vivo fino a novembre, stop ai raduni e ai concerti. Vediamo invece, come ha reagito il mondo della musica italiano.

In Italia, tra i nomi di chi decide di tornare in concerto oltre a Diodato, ritroviamo anche Niccolò Fabi già quest’estate, ovviamente sempre osservando le norme governative per limitare il rischio di contagi da coronavirus (un massimo di 1000 spettatori per eventi all’aperto, 200 per eventi al chiuso, purché sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro non solo tra gli spettatori ma anche tra chi è sul palco e dietro).

Musica News, concerti post covid 19 i nomi dei cantanti italiani in concerto

Concerti 2020 Italiani

Concerti Italia 2020: Max Gazzé, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni e Alex Britti (ma c’è anche chi, come Levante, ha preferito non tornare sui palchi). Gli appuntamenti, afferma Fabi, “Saranno incontri con racconti e un po’ di musica”.

Le date dei Concerti Italia 2020

Musica News, Concerti Italia 2020: Il 24 giugno sarà a Firenze sul palco del festival StrateCo, l’11 luglio si esibirà con Roberto Angelini e Pier Cortese a Villa Manin a Codroipo (Udine), mentre il 24 luglio sarà da solo a Bussoleno (Torino) per Borgate dal vivo.

Il 25 luglio tornerà in trio con Angelini e Pier Cortese a Valgrisenche (Aosta) per Musica sotto le stelle e così anche il 2 agosto a Rosolina Mare (in provincia di Rovigo).