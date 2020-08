Carla Bruni “Quelque chose”

Carla Bruni nuovo album: “Quelque chose” La Bruni torna sulla scena musicale. E’ uscito “Quelque chose”, il nuovo album di Carla Bruni in sette anni, dove chitarra, percussioni e voce si fondono con delicatezza. Il video ufficiale è visibile su youtube.com e il singolo (presentato all’uscita con un video live visibile sul canale ufficiale youtu.be è il primo estratto dall’imminente nuovo album, la cui pubblicazione è prevista per questo autunno. Il progetto è stato scritto per la maggior parte dalla stessa Bruni.

Carla Bruni nuovo album Quelque chose

Carla Bruni a chi si è rivolta per la produzione del suo nuovo album? L’album è stato prodotto dall’artista francese Albin de la Simone (Vanessa Paradis, Pomme, Alain Souchon, Pierre Lapointe). Carla Bruni scrive musica dal 1997 e il suo album d’esordio Quelqu’un M’a Dit (Someone Told Me) è stato pubblicato nel 2002. Ha pubblicato tre album molto acclamati dalla critica e venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo.

Il suo ultimo lavoro French Touch risale al 2017. Ha calcato i palchi di tutto il mondo, tra cui quelli di Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Brasile.

Carla Bruni vinceva il premio Dalila un anno fa

Non possiamo che fare un grande imbocca al lupo alla cantante per il suo ultimo album e chissà se non sarà talmente apprezzata da vincere qualche altro premio anche nel 2020! Ricordiamo infatti che il 21 agosto 2019 ha ricevuto il premio Dalida, che le viene consegnato dal presidente della regione Calabria Mario Oliverio durante una serata presso il Teatro “Dalida” in fase di costruzione a Serrastretta, città natale dei genitori della cantante italo-francese, dove hanno presenziato Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso.

La Bruni, sebbene non presente fisicamente, interviene attraverso un videomessaggio in cui, commossa, dichiara: “Per me ricevere il Premio Dalida è un onore immenso. Io ho sempre adorato Dalida. Adoravo la sua voce, adoravo il suo viso, adoravo le sue canzoni e adoravo anche la sua malinconia”.