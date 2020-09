La cantante francese e il suo ultimo lavoro previsto per ottobre

Carla Bruni a tre anni di distanza dal precedente lavoro, pubblicherà il 9 ottobre il suo nuovo album che porterà il suo nome.

La cantante francese si è omaggiata, scegliendo il suo stesso nome per il nuovo album “Carla Bruni”.

Si tratta del primo album con brani originali in 7 anni, è stato anticipato dal singolo “Quelque chose” e dalla IG track “Un grand amour” e conterrà per la prima volta un duetto inedito in italiano con la sorella Valeria Bruni Tedeschi sulle note del brano “Voglio l’amore”.

Pianificazione dell’album molto curata

Carla Bruni, il suo ultimo album, si chiamerà “Carla Bruni”

La pre-produzione di queste canzoni, molto curata, è stata pianificata con attenzione e largo anticipo rispetto alle sessioni in studio: chitarra, pianoforte, tamburi e frammenti di melodia sono le fondamenta di tutti i brani, registrati a porte chiuse con Albin de la Simone, che ha prodotto l’intero album. Buon ascolto e buona musica!

Questa la tracklist completa:

Quelque chose

Un secret

Rien que l’extase

Un grand amour

Le petit guépard

Your Lady

Partir dans la nuit

Les séparés

Comme si c’était hier

La chambre vide

Un ange

Voglio l’amore feat. Valeria Bruni Tedeschi

Le garçon triste

Porque te vas

A queste si aggiungono le bonus track per la versione digitale: « Le petit guépard (rework) », « Un Ange (Ferber Session) » e « La mort des amants ».