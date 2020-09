Bruce Springsteen: nuovo lavoro discografico “Letter To You”

Bruce Springsteen:23 ottobre esce Letter To You, il nuovo album di realizzato insieme alla E Street Band.

Bruce Springsteen – Letter To You (Columbia Records/Sony Music), ventesimo album in studio dell’artista, è stato registrato nella casa dell’artista in New Jersey. L’album conterrà 12 tracce: un disco rock, caratterizzato dall’inconfondibile sound della E Street Band.



L’album contiene 9 brani: scritti recentemente da Springsteen e 3 composizioni degli anni ’70 finora inedite. Ecco quali: Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest e Song for Orphans.



Bruce Springsteen-afferma:“Amo l’essenza quasi commovente di Letter To You -. E amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l’album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto”. Insieme a Springsteen, hanno lavorato a questo progetto: Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano, Jake Clemons.

La produzione

Chi ha prodotto l’album? Ron Aniello insieme allo stesso Bruce Springsteen, Bob Clearmountain ha realizzato il mixaggio, mentre Bob Ludwig si è occupato del mastering. Letter To You è la prima performance del cantante insieme alla E Street Band dal tour di The River del 2016, nominato tour mondiale dell’anno da Billboard e Pollstar.