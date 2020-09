Baby K ci mette la faccia:”La vendetta porno è un tema urgente da affrontare “

“La vendetta porno è un tema urgente da affrontare!” Lo dice in un’intervista all’ANSA Baby K. “Solo durante il lockdown si è registrato un vertiginoso aumento di casi, le vittime aumentate del 70% e trovo quanto mai attuale parlarne”. Con Revenge porn, in Italia un reato dal 2019, s’intende la diffusione sul web, sui social, sui gruppi whatsapp, di foto e video privati a sfondo sessuale per vendetta e senza il consenso della persona ritratta.

Un tema scottante che coinvolge sopratutto i giovani

Baby K lancia un messaggio: “C’è bisogno di una grande sensibilizzazione!” prosegue l’artista che ha un nuovo album in uscita a breve. “Perché non sempre i giovani sanno cosa può significare e quanto sia facile anche solo con un click essere oggetto di vendetta pornografica. Io penso che sia necessario fare un grande lavoro di educazione nelle scuole! Anche a casa, per quanto magari è difficile parlare di sesso in famiglia. Ma l’unica cosa per contrastare questo fenomeno che può portare a dolori immensi e anche a conseguenze estreme, è l’educazione”.

Baby K e Claudia Judith Nahum lanciano messaggi di sensibilizzazione

Baby K e Claudia Judith Nahum: attenzione al revenge Claudia Judith Nahum

Claudia Judith Nahum, reginetta delle hit sa quanto conta per i ragazzi mantenere l’equilibrio in quegli anni difficili per i cambiamenti ormonali. Se solo un briciolo del suo messaggio facesse leva sul miliardo e passa che la vedono su Youtube sarebbe un bel bingo. E’ sua la colonna sonora Sogni d’oro e di platino del cortometraggio Revenge Room di Diego Botta con Alessio Boni, Violante Placido, Eleonora Gaggero, Luca Chikovani, Manuela Morabito. Evento speciale di Venezia 77 e disponibile in contemporanea su RaiPlay.