Avril Lavigne riparte con il tour mondiale: ecco le date dei concerti della rockstar statunitense

Buone notizie per tutti i fan della rockmusic e di Avril Lavigne. La cantante ha annunciato le date del suo nuovo tour mondiale, nel frattempo ha anche inciso un nuovo singolo. Purtroppo, per tutti gli artisti e per tutti gli amanti dei concerti scatenati il 2020 non è stato l’anno migliore. La famosa cantante rock Avril Lavigne aveva in programma due concerti proprio a Milano, il 15 e il 16 marzo al Lorenzini District. Entrambe le date hanno fatto il tutto esaurito, ma l’emergenza Coronavirus ha causato l’annullamento di tutti i concerti.

Tuttavia, la cantante ha annunciato che la prossima data disponibile sarà il 12 marzo 2021 sempre al Lorenzini District e il 14 Marzo a Padova Fiera. I biglietti si possono già acquistare. È importante sapere che i ticket dei concerti cancellati di quest’anno che non sono stati rimborsati possono essere riutilizzati per il concerto del 12 marzo 2021 a Milano, ma non per la tappa di Padova.

Il nuovo singolo registrato in lockdown “We are Warriors” a scopo benefico è già un successo mondiale

Nonostante il mondo si sia bloccato a causa dell’emergenza sanitaria, per Avril Lavigne la quarantena è stata molto produttiva. L’instancabile rockstar ha registrato il suo nuovo singolo “We Are Warriors“. Il brano è una nuova versione di “Warrior”, ovvero la dodicesima traccia del suo ultimo album “Head Above Water”, uscito nel 2019. E’ dedicato a tutti coloro che stanno combattendo la propria battaglia e stanno lottando ogni giorno per adattarsi in questo nuovo mondo sconvolto dalla pandemia di Coronavirus.

Il brano è già disponibile sulle piattaforme musicali e i proventi saranno devoluti in beneficenza tramite l’associazione Project Hope per contrastare il Covid-19 nel mondo. Il Covid-19 ha tirato fuori il meglio di molte star a livello umanitario. Lo stesso vale per Avril Lavigne. Questo è un altro gesto di altruismo e sensibilità da parte di una star che, nonostante la crisi, ha comunque voluto dare il proprio contributo a favore dei più bisognosi.