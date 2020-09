Annalisa anticipa di un paio di settimane il nuovo album “Nuda”, in uscita il 18 settembre



Annalisa – Disponibile dal 4 settembre, Tsunami, scritta dalla stessa Annalisa, Davide Simonetta e Alessandro Raina e prodotto da d.whale (Davide Simonetta), rispecchia il tema dell’album entrando nel mondo della cantautrice e raccontandone la riflessione, la forza e la fragilità.

Le dichiarazioni



“Questa canzone – intensa e importante – nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio – racconta Annalisa -. Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perché continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e nella testa. A volte ti pervadono. E scrivere è sempre stato in me un tentativo di dargli pace e mettere ordine scavando per chiedersi cosa sono davvero per ognuno di noi la vita, l’amore, la libertà. Senza dar ascolto ad altri”.

L’album “Nuda”, diviso in due parti che caratterizzano due stili e due mondi della cantante contiene varie collaborazioni, da quella già nota con Rkomi, a J-Ax, per passare ad Achille Lauro e a Chadia Rodriguez.



Annalisa: il nuovo album “Nuda” 18 settembre data di lancio

Annalisa e gli ultimi singoli

Gli ultimi singoli dell’artista he hanno anticipato l’album sono stati “Vento sulla luna” con Rkomi e “Houseparty”, uscito durante il lockdown. Rimandato al 5 maggio 2021 il Party sulla luna, la grande festa/concerto precedentemente fissata per lo scorso maggio al Fabrique di Milano.