Estate 2020, Teatro Greco a Siracusa il premio Oscar Nicola Piovani e Tosca

Estate 2020 al Teatro Greco Siracusa – Sarà il premio Oscar Nicola Piovani ad aprire la rassegna “INDA 2020 Per Voci Sole” che segna la ripartenza della cultura al Teatro Greco con “L’isola della luce”. Il noto compositore, vincitore del premio Oscar 1999 per la migliore colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni sarà presente sul palco dell’antico teatro giorno 10 luglio 2020, dando il via alla rassegna “INDA 2020 Per Voci Sole” in scena fino al 30 agosto con vari appuntamenti.

Il Teatro Greco è famoso in tutto il mondo per le sue rappresentazioni classiche che purtroppo quest’anno non hanno potuto avere luogo a causa del Covid-19 (gli spettacoli sono rinviati e saranno riprogrammati a partire dal 7 maggio 2021; i biglietti già acquistati resteranno validi).

Teatro Greco Siracusa: il premio Oscar Nicola Piovani e la cantante Tosca in un evento speciale in tutta sicurezza

Estate 2020: Teatro Greco Siracusa il premio Oscar Nicola Piovani

Ed è proprio a causa del Covid-19 che l’evento avrà un numero di spettatori limitato, massimo 480 persone, per garantire la sicurezza e il distanziamento sociale tra il pubblico. Per informazioni e prezzi potete contattare la biglietteria della Fondazione Inda via mail a biglietteria@indafondazione.org o telefonando al numero verde 800 542644.

Tutti gli spettacoli del progetto “INDA 2020” saranno trasmessi in diretta e in differita dal sito web della Fondazione Inda

Estate 2020, dopo Sanremo il Maestro Piovani al Teatro Greco a Siracusa

Il Maestro Nicola Piovani sul palco non sarà solo ma sarà accompagnato dalla cantante Tosca (che abbiamo avuto modo di vedere e ascoltare all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone “Ho amato tutto”) e dall’attore Massimo Popolizio che eseguiranno delle letture da un libretto di Vincenzo Cerami.

Una produzione della Compagnia della Luna, in collaborazione con il Teatro Bellini di Catania e la Fondazione Nobis. Lo spettacolo sarà ripreso dalla Rai e ha il sostegno di SIAE, Erg e Fondazione Sicilia.