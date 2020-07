Achille Lauro e Mina: nuova collaborazione

Achille Lauro non ci pensa un attimo a rispondere alla proporsta di collaborare con Mina In un’intervista rilasciata a “Il Messaggero” di martedì Massimiliano Pani, figlio della cantante ma anche suo produttore, spiegava che lei vorrebbe tanto collaborare con Vasco e con Achille. E quest’ultimo si è subito messo a disposizione con un post su Instagram in cui dice: “al suo servizio regina”, taggando la voce mito della canzone italiana.

Lauro: Dal Festival di Sanremo a oggi

Da autore di nicchia a elemento sconvolgente della liturgia del Festival di Sanremo, per Achille Lauro l’ascesa sembra continua e la proposta di Mina è un attestato di stima di quelli importanti, da appuntare alla giacca come una stella al merito. Lauro ha detto per primo di sognare una collaborazione!

“Ho venduto l’anima ad un diavolo”

Il cantautore Achille Lauro su Instagram afferma: “Ho venduto l’anima ad un diavolo ed il mio cuore con dentro chi amavo solo per questo. Al suo servizio regina” Se son rose… fioriranno. Non possiamo che fare un grande imbocca al lupo e augurargli un futuro radioso. Sono due grandi cantanti e non potranno che realizzare un album stupendo o comunque di successo. Cosa dire di più?Auguri!