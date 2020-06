Torta Salata Romana, ingredienti e preparazione della ricetta: decorazione e degustazione e abbinamento del vino: consigliamo un Prosecco

Gli Ingredienti per la Torta salata Romana. Tempo di preparazione: 1 ora circa, grado di difficoltà: basso. L’estate come ogni anno fa volare la voglia di rincontrarsi per un aperitivo al mare o anche semplicemente fra le mura di casa o in giardino. Organizzare una cena o un pranzo che sorprenda i vostri amici preparando delle pietanze da urlo resta sempre una grande incognita da risolvere.

La redazione di GenteVip.it vuole contribuire aiutando i suoi lettori proponendo la ricetta della Torta Salata fatta in casa. Vediamo la preparazione e i passaggi per la realizzazione della torta salata.

Torta salata ingredienti e preparazione

Ingredienti per la Torta Salata Romana

Pane per tramezzini rettangolare da 30 cm

Maionese bianca gastronomica

Prosciutto Cotto

Mozzarella

Tonno

Pomodori da insalata

Insalitina o Rucola

Salmone

Formaggio Spalmabile

Formaggio a fette (a proprio gusto)

Bresaola

Carciofini

Salame Milano

Uova sode a fette (3)

Granella di Pistacchi

Tempo di preparazione e grado di difficoltà

Prepariamo tutti gli ingredienti sul tavolo o sul ripiano della cucina, prestando molta attenzione a sgocciolare bene l’olio del tonno. Iniziamo dal pane per i tramezzini, poggiamolo bene su un ripiano e muniti di mattarello stendiamolo alla perfezione. Spalmiamo poi su ogni fetta di pane stesa con il mattarello in precedenza uno strato di maionese in modo uniforme su un lato del pane.

Farciamo il pane precedentemente preparato con una base di maionese prestando attenzione a lasciare da un lato un paio di centimetri che ci consentiranno poi di arrotolare bene il pane. Iniziamo quindi a farcire il pane con gli ingredienti in elenco, prediligendo per le prime tre fette gli ingredienti che non hanno spessore e che sono poco oleosi come la bresaola o il formaggio a fette. Dopo aver farcito le fette di pane a nostro gradimento ad esempio bresaola, rughetta e formaggio una, uovo e tonno l’altra oppure ancora tonno e pomodoro, mozzarella utilizzando tutti gli ingredienti procediamo con la composizione della torta vera e propria.

Prendiamo le fette di pane e posizioniamole in fila come a formare un nastro ed arrotoliamole una sull’altra a sino ad ottenere una grande “girella”. Ottenuta un’unica girella o ruota che dir si voglia, avremmo la nostra torta da decorare. Tempo di preparazione: 1 ora grado di difficoltà: basso

Decorazione

Per decorare la torta utilizziamo il formaggio spalmabile e la granella di pistacchio. Ricopriamo l’intera torta con il formaggio spalmabile e poi spolveriamo tutto con la granella di pistacchi.

Degustazione e abbinamento del vino: Prosecco

La Torta salata romana si accompagna molto bene con un vino bianco fresco a bassa gradazione. Noi in abbinamento alla Torta consigliamo la degustazione di un Prosecco. Seguite i nostri consigli e fateci sapere il risultato!