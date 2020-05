Orario di apertura

Ingresso

Info e prenotazioni

www.ercolano.beniculturali.it

Ercolano Parco Archeologico Corso Resina e Viale dei Papiri Ercolanesi, 80056

Tariffe biglietti

Pronto alla riapertura il Parco Archeologico di Ercolano e sarà accessibile tutta l’area archeologica. Cancelli aperti: Corso Resina e Viale dei Papiri Ercolanesi a partire dal 2 giugno

Il Parco Archeologico di Ercolano è stato restituito dopo gli scavi archeologici dell’antica città di Ercolano. La città venne seppellita sotto dalle ceneri con l’eruzione del Vesuvio del 79. La legenda narra che Ercolano venne fondata da Ercole nel 1243 a.C. La storia invece racconta che fu fondata dagli Osci. Orario ingresso del Parco di Ercolano. Info e prenotazioni per le tariffe dei biglietti www.ercolano.beniculturali.it

Il Parco dopo circa tre mesi di chiusura, nel giorno della Festa della Repubblica ritorna ad accogliere i visitatori. Rispettando tutte le norme del distanziamento sociale per la sicurezza di ogni visitatore e di ogni lavoratore. Si riapre il 2 giugno e orario 10,30-19.30 (ultimo ingresso ore 18,00) fino al mese di Ottobre 2020, rispettando un giorno di chiusura settimanale (martedì), ad eccezione del primo giorno di apertura per una sanificazione periodica.

Parco Archeologico di Ercolano

Tariffe biglietti agevolati a partire dalla riapertura del 2 giugno 2020

biglietto singolo 10 €

biglietto giovani tra i 18 e 25 anni biglietto 2€

gratuità e riduzioni come da normativa

I biglietti sono acquistabili esclusivamente on line, a partire da lunedì 1 giugno dalle ore 12.00, sul sito www.ticketone.it, con un costo aggiuntivo di € 1,50 per diritti di prevendita. Attraverso gli ingressi di Corso Resina e Viale dei Papiri Ercolanesi, i visitatori potranno accedere per fasce orarie di 15 minuti con un numero massimo di ingressi di 15 persone, compresi bambini e ragazzi.

Ingresso al Parco Archeologico di Ercolano

Previsto così l’afflusso massimo di 60 persone distribuite in ogni ora, pari ad un massimo di 480 ingressi giornalieri

Regolarmente funzionante il parcheggio del Comune in Viale dei Papiri Ercolanesi

Aperto anche il Parco Maiuri, polmone verde tanto caro agli ercolanesi

Servizio Info e prenotazioni www.ercolano.beniculturali.it

Il servizio informazioni verrà svolto, presso un desk esterno; aperto anche il bookshop e completamente rinnovato il servizio audio guide che offre ad un prezzo molto conveniente l’app dedicata sul sito del Parco www.ercolano.beniculturali.it

Orario e modalità e affluenza ceck point controllo biglietti

Al check point controllo della temperatura corporea e della mascherina. Una volta varcato il controllo biglietti, i visitatori potranno accedere al Padiglione della Barca dove è esposta la barca scoperta sull’antica spiaggia e una serie di oggetti che legano a filo doppio Ercolano con il mare; è la volta poi dell’Antiquarium, con l’esposizione permanente SplendOri. Il lusso negli ornamenti a Ercolano con circa 200 oggetti preziosi appartenuti agli antichi ercolanesi; nell’area archeologica si accederà attraverso la Galleria Martusciello, da qui il visitatore, attraverso un percorso circolare, potrà visitare l’intero scavo, modulando liberamente la durata complessiva della propria visita con l’ausilio delle indicazioni fornite dal personale di vigilanza e della segnaletica.

Info e tariffe biglietti per i visitatori con disabilità motoria

Info e tariffe biglietti per i visitatori con disabilità motoria potranno rivolgersi al personale di vigilanza presente all’ingresso, che daranno indicazioni sul percorso di visita. Saranno permesse anche visite con guida turistica.

In questa prima fase si punta su un aspetto concreto grazie al supporto del personale del Parco Archeologico di Ercolano, di cartellonistica di orientamento, intensificata sanificazione degli ambienti comuni, disponibilità di gel con dispenser che non implicano il contatto. Per la seconda fase sono già tracciati i primi passi verso una direzione che vedrà i servizi sempre più digitalizzati.

Direttore del Parco Archeologico di Ercolano

“Il Parco ritorna a vivere – dichiara il direttore Sirano – ritorniamo ad accogliere i nostri visitatori con gioia ma senza dimenticare il dolore e le incertezze che questi mesi ci hanno portato. Siamo convinti che con il nostro servizio il sito UNESCO di Ercolano contribuirà alla ripresa e al rilancio del nostro territorio e delle iniziative culturali a livello nazionale e internazionale”.

“Sicurezza, flessibilità, fiducia e entusiasmo nel garantire una concreta esperienza di conoscenza sono i nostri punti di riferimento in questa nuova sfida. I nostri amici visitatori potranno godere del sito secondo i ritmi rilassati che esso ha sempre consentito e nell’atmosfera incredibile che questo scrigno di conoscenza e di sensazioni unico può offrire”.

“Siamo anche pronti a lanciare un abbonamento al prezzo di 13 €”

“Con la tariffa agevolata abbiamo pensato ad una accoglienza che gradualmente ritorni alla normalità. Abbiamo ritoccato il costo nella consapevolezza che la conformazione del Parco ci permette di offrire una visita gratificante praticamente invariata rispettoa quella dei mesi scorsi. Siamo anche pronti a lanciare un abbonamento al prezzo di soli 13 € in promozione sino all’inizio dell’orario invernale”.

“Costo equivalente a quello del biglietto pre-covid19, che permetterà per un anno solare dall’acquisto di accedere al sito ogni volta che si vorrà, alle mostre e a tutte le iniziative che abbiamo riprogrammato tra 2020 e 2021. Saremo vigili nel rispettare e far rispettare tutte le norme che tutelino la sicurezza di chiunque varchi i cancelli del Parco e fedeli al simbolo di Ercole, eroe della città, resilienti ci rialzeremo, assieme al territorio intero, per riconquistare progressivamente spazi e tempi del passato”.?