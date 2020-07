Abiti da sposa 2020, dopo la celebrazione del matrimonio reale di Beatrice di York impossibile non notare la tendenza delle maniche a sbuffo nelle collezioni wedding

Wedding 2020: Tutte le donne sin da bambine sognano il loro matrimonio come quello di una principessa. Chi guardando il matrimonio di Beatrice di York, seppur riservato sempre regale, non ha sognato ad occhi aperti? Magari di indossare un meraviglioso abito come il suo.

Ecco il trend degli abiti da sposa 2020. Cinque modelli di questa stagione che ricordano un po’, se non altro per le maniche a sbuffo, il vestito indossato dalla Principessa di York alle sue nozze con Edoardo Mapelli Mozzi.

Trend nozze: l’abito da sposa per il 2020

(Foto Vogue Italia) Wedding 2020 abiti da sposa con maniche a sbuffo: Monique Lhuillier

Wedding 2020: maniche a sbuffo? ecco le cinque case di moda a cui possiamo rivolgerci se desideriamo indossare un abito ispirato a quello della principessa Beatrice di York con le maniche a sbuffo. Bloom di Monique Lhuillier ha realizzato un abito ispirato al passato con un top che lascia scoperte le spalle con maniche a sbuffo ed un a gonna che si apre in uno strascico regale in tessuto floreale.

Trend Wedding 2020: vestiti da sposa

Wedding 2020: abiti da sposa 2020, Orleander di Vera Wang in pizzo macramè e in tulle, i due tessuti si fondono assieme formando un trionfo di sensualità e di magia. Organza, fiori applicati e bustier dallo scollo profondo per Blossom di Jenny Packham.

Aderente sino a i fianchi e svasato in fondo decorato con lucenti cristalli e mini strascico l’abito di Celeste by Temperley London. Infine troviamo Viktor e Rolf un trionfo di taffetà con maniche ampissime e fiocco su retro unico nel suo genere.