I temutissimi chili di troppo non guardano in faccia nessuno, nemmeno i personaggi famosi. Ecco i Vip che sono ingrassati nel 2020

Molti volti noti del cinema e della televisione hanno dovuto fare i conti con il loro peso. Ma quali sono i Vip che sono ingrassati di più nel 2020? Molti personaggi famosi, maschili e femminili, non hanno saputo resistere ai piaceri della tavola, altri, purtroppo, lottano con metabolismo e ormoni disordinati. Poi ci sono quelli che per interpretare un ruolo in un film hanno bisogno del phisique du role. Quindi sono stati costretti ad aumentare o diminuire drasticamente le loro misure.

La classifica dei personaggi famosi sovrappeso

Ecco una classifica delle celebrity che hanno preso peso nel 2020. Alcuni nomi davvero non ve li sareste proprio aspettati.

Mariah Carey

Jared Leto

Renée Zellweger

Kim Kardashan

Lady Gaga

Christina Aguilera

Britney Spears

Giovanna Mezzogiorno

Antonella Clerici

Lindsay Lohan

Vanessa Incontrada

Julia Roberts

Cindy Crawford

Cameron Diaz

Sara

Sara Tommasi

Pamela Anderson

Janet Jackson

Se la classifica vi è piaciuta, aspettative una sui Vip dimagriti.