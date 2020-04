Il lancio del Trikini con la mascherina, arriva da Falconara Marittima, per combattere il Coronavirus anche al mare

Tendenza costumi da bagno 2020, Elexia Beachwear by Tiziana Scaramuzzo. Profumo d’estate, ancora accesissimi i dibattiti sul futuro della stagione in arrivo. Moltissime le domande, e di in questo periodo nè vige una sola per le donne: andremo al mare? E se ci andremo, come ci andremo? La risposta è la proposta che arriva da una designer di Falconara Marittima, Tiziana Scaramuzzo, che adeguandosi alle normative sanitarie per combattere il Coronavirus, lancia la tendenza moda estate 2020, il “Trikini“. Un costume coordinato con tanto di mascherina.

Trikini con mascherina by Elexia Beachwear: la tendenza costumi da bagno 2020

L’idea diventa subito virale e riscuote un gran successo. La stessa Scaramuzzo afferma: “Non pensavo potesse avere tutta questa risonanza, invece ha colpito. L’idea è venuta davvero per gioco. Ho un negozio artigianale, Elexia Beachwear, i costumi li faccio io e vendo soprattutto in questo periodo. Ma con l’attività chiusa, parlando con le mie figlie, ho detto che se proprio dovevamo convivere con le mascherine, che mascherine siano, anche al mare“.

Tendenze moda estate 2020, Tiziana Scaramuzzo: “Ho fatto due prototipi e poi l’ho postati sui social”

“Ho fatto due prototipi, avevo già i costumi da bagno e ho abbinato loro la mascherina dello stesso colore e della stessa stampa. Poi ho pubblicato le foto sulla mia pagina Facebook e su quella Instagram” afferma la Scaramuzzo e dà li si è scatenato il web. Le foto hanno fatto il giro dei social, ed in pochissimo tempo, sono arrivati gli ordini per i trikini e l’intervista per Striscia la Notizia. La designer, afferma, di aver iniziato tutto per gioco.

Tendenza costumi da bagno 2020, Trikini con mascherina by Elexia Beachwear

Trikini con mascherina, Tiziana:“Sono tutte in cotone, sono lavabili…”

Tendenze moda estate 2020 – Nel corso dell’intervista, la Scaramuzzo continua: “La gente le ordina sia al telefono che attraverso i social. Sono tutte in cotone, sono lavabili, non sono certificate come quelle mediche, ma possono contenere la mascherina chirurgica perché hanno una taschina”.

Non ha perso tempo, la designer di origine romana, ed ha subito convertito la sua produzione, dedicandosi alla realizzazione di mascherine munite di tasche. Infine ha aggiunto di non preoccuparsi che le rubino l’idea ma di avere solo moltissima voglia di riaprire i battenti della sua attività.