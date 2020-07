Il celebre sacchetto azzurro di Tiffany cambia vesti e si trasforma

Elegante, uncio, ricercatissimo. Da sempre il sacchetto di Tiffany rappresenta un icona di moda. Oggi finalmente, esaudisce il desiderio di molti, e da sacchetto diventa borsa in pelle. Da oggi oltre a custodire diamanti e oggetti preziosi le donne potranno riporci il necessario da portare sempre con se.

Fashion: il famoso brand presenta la bag di pelle ispirato al celebre sacchetto

Interamente in pelle di vitello, il fiocco sostituito da una grande chiusura magnetica a scomparsa. La borsa di Tiffany realizzata in due misure sarà disponibile in versione grande (38 x 28 x 18) e piccolo (18 x 21 x 10). Esiste anche la versione pouch che rispetta tutte le caratteristiche del sacchetto. Straordinarie e richiestissime hanno prezzi da capogiro 1350 e 975 dollari.