Tendenze Vip 2020: Moda estate donna il colore capelli estate 2020, vediamo il look estate 2020, capelli tagli lunghi corti medi o lisci?

Tendenze Vip 2020, Roma 15-07-2020: vediamo i nuovi look delle VIP. Da sempre i personaggi famosi sono creatori di tendenze e mode dell’ultim’ora. Quest’anno per l’estate 2020 sembra proprio che la tendenza dei vip scelta si quella di cambiare colore dei capelli.

L’estate come noto è sinonimo di cambiamento e porta sempre con se, appunto, la voglia di cambiare, che sia un taglio di capelli o un colore particolare.

Il colore capelli estate 2020: le vip quale preferiscono?

Tendenza estate 2020: Quest’anno sempre che siano molte le vip che hanno optato per il cambio di colore ai capelli, alcune stravolgendo in toto la loro immagine. Castane, more o rosse hanno scelto tutte lo stesso colore,quale? Ma Il Biondo naturalmente!

Tendenze Vip 2020: le vip preferiscono il biondo senza ombra di dubbio. Voglia di cambiamento dopo l’emergenza nazionale causata dal covid-19. Voglia di tornare ad essere padrone della propria vita e allora ecco vediamo le Vip che hanno scelto di cambiare look per l’estate 2020.

Moda estate donna: le vip cambiano colore di capelli

Tendenza estate 2020: In prima linea troviamo l’attrice Roberta Giarrusso, che ha detto addio, almeno per il momento, ai suoi meravigliosi capelli castani e ha scelto il colore biondo. La cantante Anna Tatangelo, che per segnare un netto taglio con il passato, anche lei ha scelto uno sfavillante biondo platino.

Look estate 2020

Look per l’estate 2020: l’altra cantante di casa nostra, Bianca Atzei ha scelto di schiarire solo qualche ciocca lasciando la base scura che in seguito al sole è diventata sempre più bionda. Infine la modella del momento, Emily Ratajkowski, che ha abbandonato il suo castano per passare ad un brillante biondo che le illumina il viso.

Chi saranno le altre Vip che stravolgeranno il loro look per l’estate 2020?

Chi saranno le altre Vip che stravolgeranno il loro look e si presenteranno ai propri fan o follower e regaleranno una versione del tutto nuova della loro immagine? Al prossimo appuntamento con: Tendenze Vip 2020