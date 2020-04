Tendenze moda scarpe primavera estate 2020 donne con un budget ridottissimo

Scarpe primavera estate 2020 donne – L’emergenza che stiamo affrontando a causa del Covid-19 non frena di certo il desiderio d’estate e si sa, per indossare calzature glamour, è forse il periodo più bello. Al via le tendenze moda scarpe Primavera Estate 2020. I veri protagonisti di questa stagione sono i “Sandali“, comodi o eccentrici e con un budget super ridotto. Scopriamoli insieme nel dettaglio.

Tendenze calzature: scarpe primavera estate 2020 donne, il glamour per le calzature

Sandali primavera estate 2020 – Sandali a punta quadrata, ciabattine, sandali chunky, sandali mules con tacco. Questi i modelli più fashion di questa stagione. La tendenza di quest’estate sembra avere un sapore retro, stile anni ’90, con inserti in plexiglass (tacchi soprattutto) e le intramontabili espadrillas con il tacco in corda. La vera rivelazione dell’estate sono i sandali mules con tacco, versatili da indossare di giorno o di sera, con un vestito o anche in tenuta sportiva, un paio di sandali 1000 le possibilità per un look al Top!

Sandali moda estate 2020

Sandali moda estate 2020 donne: la stagione del glamour a prezzi ridotti con i modelli più cool dell’estate

Sandali bassi moda estate 2020 – Zara, H&M, Stradivarius e Bershka. Sono questi i quattro brand dove possiamo trovare i modelli più cool dell’estate 2020. Dai sandali alle ciabattine, c’è n’è per tutti i gusti, ma la notizia sorprendente è che hanno tutti un costo molto contenuto. Difficile pensare allo shopping in questo momento, ma con la speranza di tornare presto a passeggiare con le amiche guardando le vetrine, possiamo sbizzarrici e dare sfogo alla nostra irrefrenabile voglia d’estate, iniziando a fare shopping online!