Tendenze moda fashion 2020 Mascherine emergenza coronavirus lo Streetwear attualmente di gran moda

Tendenze moda 2020 – In prima linea nella lotta contro il Coronavirus, ci sono medici e sanitari, a sostenerli in questa battaglia sono scesi molti Brand e aziende del settore tessile. Diverse imprese del mondo fashion hanno deciso di convertire la propria produzione in mascherine e camici, armi essenziali nella battaglia che stiamo affrontando.

La lotta contro il Coronavirus è lunga, devastante ed estenuante. Non sono molte le armi in nostro possesso al momento per contenere il contagio dal virus, ma le poche che abbiamo, iniziano a scarseggiare.

Mascherine emergenza coronavirus, tendenze moda fashion 2020 lo Streetwear di gran moda

Tendenze moda 2020 – Inizia così il “richiamo alle macchine da cucire”, con il lancio di una campagna di “raccolta” da parte di Confindustria- Moda di tessuto tnt, al fine di produrre mascherine per i nostri “combattenti” in prima linea e non solo. La Federmoda rilancia ed attiva una call per invitare tutti i suoi associati ad unirsi alla lotta, collaborando nella produzione di camici e mascherine. La moda italiana ed internazionale non se lo fa ripetere due volte e converte le linee di produzione. Grande è l’impegno e la solidarietà dimostrata.

La moda ai tempi del Coronavirus: Mascherine e camici usa e getta di tessuto non tessuto (tnt)

Tendenze moda 2020 – Mascherine emergenza coronavirus

Tendenze moda fashion 2020 le mascherine contro il coronavirus lo Streetwear di gran moda. In una guerra senza precedenti, dove tutti cercano di dare il proprio contributo, il settore della moda dona il suo. Stilisti e aziende tessili, uniscono le forze nella produzione di mascherine e camici.

Molte, anzi moltissime, sono le aziende che hanno avviato il processo di conversione, tra cui Armani, Boccadamo, Marzotto Group, Les Copains, H&M. Mango ha annunciato la produzione di 13.000 camici usa e getta che verranno distribuiti fra ospedali, case di cura ed infrastrutture per disabili.

Molte anche le donazioni fatte dagli stilisti Armani, Valentino e Gucci a sostegno della lotta contro il Covid-19. Ce la faremo a sconfiggere questo mostro invisibile. Andrà tutto bene!