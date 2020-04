Taglio capelli 2020 donne medi, l’intramontabile “caschetto” è il taglio più cool del post quarantena

Tendenze moda capelli primavera estate 2020 – Tra colori e tagli fai da te, mentre si aspetta la tanto attesa riapertura dei saloni degli Hair Stylist, i parrucchieri ci informano sulla tendenza più cool del post lockdown. Il ritorno dell’intramontabile, caschetto. Corto, lungo, liscio, riccio la parola d’ordine è “caschetto“. Unica regola, fare attenzione ai volumi per evitare l’effetto bob anni ’60.

Tendenze moda capelli primavera estate 2020

Per il post quarantena taglio capelli 2020 donne medi con tutte le sue versioni

Tendenze moda capelli primavera estate 2020 – Per evitare l’effetto bob, la norma è fare attenzione alle scalature. Se si desidera un’effetto liscio bisogna scalare pochissimo, se invece l’effetto finale deve essere con le “onde” bisogna scalare un po’ di più. Il caschetto, sin dagli anni 20, lo abbiamo visto in varie vesti, dal liscio netto con la frangia stile Kleopatra, alla banda laterale per i meno amanti della stessa.

Tendenze moda capelli primavera estate 2020: corti, medi, scalati

La scelta va fatta a seconda della forma del viso, un taglio pari, ad esempio, che si adatta alla piega liscia, stile Alessia Marcuzzi, per donare leggerezza e femminilità al viso. Si può giocare anche con le nuances, dalle meches, allo shatush. Insomma, l’importante, è il taglio , un’estate alla Caterina Caselli, con il suo memorabile caschetto!

Taglio capelli 2020 donne medi il caschetto, già in quarantena, il taglio super gettonato dalle Vip

Taglio capelli 2020 donne medi – Se il caschetto, è il taglio più in voga per il post quarantena, girando sui social, si può vedere che lo stesso caschetto è stato oggetto di molti cambi look, seppur temporanei, durante il lockdown. Spiando, ad esempio, il profilo, dell’amatissima Alba Parietti, qualche giorno, fa l’abbiamo “beccata” , anticipando gli Hair Stylist, con un look inedito per lei, caschetto moro e senza trucco.

Anche, Alessia Marcuzzi, si è divertita a giocare con i capelli , indossando una parrucca sempre dal caschetto moro. Insomma, teniamoci pronti, scegliamo già adesso la nostra “versione” di caschetto, non dimentichiamo però di scegliere anche il colore!!!