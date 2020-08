Dieta e spuntini non sempre rappresentano un connubio perfetto soprattutto se gli spuntini non vengono scelti in maniera adeguata.

La dieta un chiodo fisso quasi per tutte le donne e non solo. Mantenere il peso forma o perdere i kili di troppo senza rinunciare agli spuntini è ed è sempre stato l’incubo di uomini e donne. Seguire una dieta significa di suo già fare tante rinunce se poi non riusciamo ad abbinare degli “spuntini” adeguati per smorzare la fame rischiamo di perdere tutti i sacrifici fatti. Scopriamo insieme quali sono le migliori merende da scegliere tra dolce e salato.

Ecco quali spuntini dolci scegliere

Scegliere lo spuntino giusto all’interno di una dieta può essere davvero difficile. Seppur con attenzione possiamo anche non rinunciare ai “dolci”. Fra gli spuntini dolci ma sani e poco calorici troviamo:

Yogurt greco senza zucchero con un cucchiaio di miele e una manciata di noci

Una fetta di pane integrale con burro di arachidi e un cucchiaino di marmellata di ciliegie

Macedonia di frutta fresca con una manciata di noci e pistacchi

Ghiacciolo a base di yogurt greco senza zucchero e banana

Una porzione di ricotta magra con fragole

Per gli amanti del salato?

Molte persone al dolce preferiscono il salato che se non scelto con attenzione a volte è più dannoso dei dolci. Ecco gli spuntini salati più sani ed equilibrati: