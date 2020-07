Rimedi naturali contro le scottature estive

I consigli sulle scottature al sole

Cosa fare in caso di una prolungata esposizione al sole

Cosa non fare in caso di scottatura al mare

Benessere e Salute: scottature solari al mare, al viso o ai piedi, ecco cosa fare e non fare per alleviare il fastidio o il dolore della scottatura da sole

Sole, estate periodo di vacanze e di abbronzatura ma anche di scottature. Scopriamo insieme come porre rimedio a questo inconveniente che potrebbe rovinare le nostre vacanze. Il sole, tanto amato e tanto temuto. L’estate non vediamo l’ora di crogiolarsi al sole e non perdiamo tempo per farlo.

Benessere e Salute: rimedi e protezione solare

A volte però le dovute precauzioni come un adeguata protezione solare imperativa anche per le pelli più scure non basta a proteggerci dalle tante odiose e temute scottature. Esistono però dei rimedi anche per attenuarle oltre che per prevenirle.

Cosa fare e cosa non fare in caso di scottature solari