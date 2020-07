I nostri consigli su come perdere peso mangiando

Zero diete lampo che peggiorano l’intento

Non digiunare mai

Benessere e Salute: Perché non si dimagrisce? La domanda comune prima dell’estate: Perché non riesco a dimagrire mangiando poco?

Benessere e Salute: l’estate è la stagione più attesa dell’anno ma anche la più temuta da tutti, vip compresi. In previsione dell’estate ed anche durante tutta la stagione tutti si preoccupano del proprio aspetto fisico, ricorrendo a diete lampo e digiuni più disastrosi che altro. Come dimagrire gambe braccia fianchi e cosce in breve tempo?

I risultati però non sempre sono quelli sperati, c’è infatti chi riesce a dimagrire e chi no. Scopriamo insieme i motivi e il perché non si dimagrisce in fretta neanche con le dieta. Ecco Come perdere peso con i consigli giusti.

Benessere e Salute: Come perdere peso? Perché faccio la dieta e non dimagrisco?

Da uno studio della National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases a Phoenix, in Arizona, è emerso che per sapere se una dieta funziona o meno bisogna aspettare il lungo termine circa 6 settimane

Secondo lo studio succitato ognuno di noi possiede un peso specifico regolarizzato dal metabolismo che può essere più o meno risparmiatore

Nei soggetti affetti da metabolismo risparmiatore la dieta ipocalorica non è idonea perchè porterebbe il soggetto a non perdere peso

In questi soggetti l’unico modo per perdere peso è dedicarsi all’attività fisica

Per cui abbandoniamo inutile dedicarsi a diete lampo e digiuni

La soluzione? Palestra ed attività fisica in generale ed il risultato è garantito

I condigli buoni, quelli veri, su come perdere peso: dimagrire a dieta con l’attività fisica

Come perdere peso e dimagrire a dieta con l’attività fisica: