Moda News: l’autunno è alle porte e le maison di moda iniziano a svelare le nuove collaborazioni

Moda News Ultim’ora, Supreme Autunno 2020: è appena passato il Ferragosto e si inizia già a pensare alla prossima stagione e sebbene ancora ci riserviamo nelle spiagge e nelle località marittime, gli appassionati di moda sono già alla ricerca delle nuove tendenze per l’autunno 2020. A settembre, come consuetudine, sarà impossibile perdersi il fashion week di Milano appuntamento atteso tutto l’anno e non solo per i milanesi ma da tutto il mondo.

Settembre, si sa, non è solo il mese del Fashion Week è anche il mese dove i capi indossati cambiano pian piano si abbandonano le mezze maniche o i vestiti “troppo estivi” e si iniziano ad indossare capi leggermente più pesanti.

“Supreme” la storia di un brand americano

Moda News: Supreme Autunno 2020: svelate le nuove collaborazioni

“Supreme” un brand Newyorkese che produce abiti e accessori in particolari skateboard da collezione. Il brand, appunto con sede a NYC, è diventato in pochissimo tempo davvero ricercatissimo dai più giovani e non solo. Le creazioni della maison sono ispirate principalmente alle culture di skateboard, hip hop e punk rock.

Il brand “Supreme” nasce nel 1994 per volontà di James Jebbia, il primo store venne aperto a Manhattan.

Supreme Autunno 2020 e le nuove collaborazioni

Moda News Ultimo’ora: alle porte della nuova stagione, Supreme, svela la nuove collaborazioni per la stagione in arrivo. Dopo aver sorpreso tutti tingendo il noto logo dei biscotti Oreo di Rosso, Supreme, stringe nuove collaborazioni. Al primo posto troviamo Nike con il modello Air Force 1 Low con il brand dei Smurfs (I Puffi).

Per i capi Denim, Supreme ha trovato l’accordo persino con Colgate dove troveremo impresso il logo “Supreme” sulle confezioni del noto dentifricio.