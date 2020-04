Ultime tendenze zaino: le tendenze delle borse primavera estate 2020 a colori

Zaini tendenza 2020 – Per la stagione primavera estate moda borse 2020, vince sempre l’intramontabile modello zaino comodo, pratico ma anche elegante. La borsa-zaino è uno di quei accessori che non può assolutamente mancare nell’armadio. Ci abituiamo sin da piccoli al suo utilizzo e forse è anche per questo che non riusciamo più a farne a meno. La stagione estiva 2020 propone la scelta tra due tendenze principalmete “Mini e Maxi”.

Tendenze delle borse primavera estate: zaini Dolce e Gabbana tendenza 2020

Zaini tendenza – Moda Borse 2020 le tendenze della stagione – La tendenza più glamour per questa stagione, è zaini piccoli, in pelle, con stampe monogram per curare più l’aspetto estetico che quello pratico.

A darne un esempio in passerella Balmain con il suo “zainetto” piccolo, rettangolare con spalline sottili dai colori sgargianti come il giallo acceso o il verde smeraldo, Luis Vuitton propone invece un modello classico brandizzato dal suo celebre monogram.

Lo Zaino Dolce & Gabbana è ispirato alla logomania è una proposta della stagione primavera estate 2020 realizzato in nylon stampa sportivo.

Zaino Fendi, Ferragamo per la stagione primavera estate 2020

Ultime tendenze zaino 2020 – Per la tendenza zaini la maison romana per eccellenza, Fendi, presenta uno zaino multi tasche con l’inconfondibile marchio Made in Italy. Mentre Salvatore Ferragamo per la stagione primaverile opta per zaini in pelle.

Ultime tendenze zaino zaino Gucci, Prada 2020

Zaini tendenza – Non possono ovviamente mancare in passerella, oltre alle tendenze del momento, i classici come gli zaini dalla forma essenziale e monocromatici di Gucci e i modelli più sportivi e divertenti in tessuto come quelli di Prada.