Make up 2020 Microblading: il trucco perfetto ai tempi del Coronavirus per essere sempre trendy anche con le mascherine anti Covid-19

Make up 2020: Questi i consigli della Make Up artist romana Viviana Ramassotto per il Microblading. Il covid-19 ha letteralmente cambiato le nostre vite, una tragedia inenarrabile che finirà su tutti i libri di storia. Ora stiamo pian piano tornando alla normalità, siamo tornati ad uscire dalle nostre case seppur indossando la mascherina e il lock-down sembra essere un lontano ricordo.

Se il lock-down sembra essere ormai un ricordo, ahimè per la mascherina questo discorso non vale. Ancora ad oggi tutti siamo vincolati al suo utilizzo per proteggerci nei luoghi chiusi. Abbiamo chiesto ad una famosa Make up Artist i consigli per un trucco top indossando la mascherina.

Make Up 2020 i consigli di Viviana Ramassotto per il Microblading

Make Up 2020 i consigli di Viviana Ramassotto. Un connubio non proprio eccezionale. Difficile unire un bel trucco alla mascherina per proteggerci. Un segreto? Valorizzare gli occhi potrebbe essere una valida soluzione. Per valorizzare al meglio il nostro sguardo quali consigli se non quelli di un professionista?

I consigli di Viviana per un Make Up sempre apposto. Le sopracciglia hanno sempre avuto una importanza di rilievo per conferire uno sguardo aperto e luminoso, chi mi conosce sa bene quanto io sia pignola sull’argomento e mai sono state così importanti quanto in questo periodo in cui avremo per giorni metà viso coperto con le mascherine anti-virus.

Direi dunque che le tendenze make up 2020 vedranno semmai un rossetto matt resistente e un accurato focus sulla zona più scoperta. Come ci insegnano le arabe, lo sguardo può apparire più sexy se gli occhi verranno ben delineati.

Make Up: i tre step per un trucco occhi sempre trendy

Iniziamo dalle sopracciglia:

tracciate una linea immaginaria dall’interno occhi all’esterno, quello è il punto in cui dovranno iniziare. Per uno sguardo più intenso, possono essere appena più vicine al naso

Un altro punto di riferimento fondamentale, è la zona che chiameremo H. Quella più alta, che se disegnata in modo squadrato assumerà la forma simile ad una aperta ala di gabbiano

Angolo esterno del naso fino alla fine dell’occhio, quello è il punto in cui le sopracciglia non dovranno andare oltre o dovranno essere disegnate

Le regole per la donna e per l’uomo in fase di Microblading

Sono regole essenziali sia per la donna che per l’uomo in fase depilazione:

Questa è una sintetica spiegazione, con semplicità troverete la simmetria e con una matita fango o pas-par-tout (vedi linea Vivi’) potrete disegnarle, evidenziando le zone mancanti in maniera delicata

Vi consiglio comunque di rivolgervi ad un professionista nel caso voleste opzionare per il Microblading, una tecnica di tatuaggio che in maniera davvero naturale, crea sopracciglia corretta e realistica in maniera duratura

L’estate chiede sicuramente i pori aperti, una pelle che può respirare e la mascherina non sarà sicuramente un accessorio facile da sopportare

E allora…. poco trucco sugli occhi, o meglio, pochi passaggi anche se volete creare un occhio alla twiggy! Consiglio a tutti, uomini e donne la laminazione con lash filler.

Make up: trucco naturale

Make up: trucco naturale dopo aver dedicato accortezze al disegno delle sopracciglia, si può opzionare la laminazione. Si sceglie insieme al professionista, la curvatura che si vuol conferire ed insieme anche la tinta. Non sarà necessaria l’applicazione del mascara e le ciglia daranno un effetto di contrasto sull’iride.

Il lash filler le ‘riempira’ e sembreranno più spesse e forti.

Il mascara rimane comunque il cosmetico make-up più utilizzato al mondo e mo chiameremo “mast have”! Direi di aggiungere il kajal, e un buon concealer illuminante.

Make up: trucco intenso

Make up trucco intenso a chi ama ostentare, perché no, l’estension alle ciglia è una opzione molto bella. Si possono richiedere più o meno lunghe e folte. Ma a molte donne danno fastidio, in quanto bisognerà dedicare attenzione al loro lavaggio giornaliero e sicuramente non potranno essere stropicciate. Meno si toccano meglio è, se non con uno scovolino.



Senza l’estensione consiglio un mascara allungante e disgregante. Matita sulla palpebra e sfumatura a mezzaluna verso l’esterno, per conferire un effetto correttivo e allungante sopra al punto di giunzione tra la palpebra mobile è quella fissa. Il colore dell’anno sarà antracite. Questi i consigli della Make Up artist romana Viviana Ramassotto per avere il Microblading sempre in ordine.