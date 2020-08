Levi’s Highloose ritorno al passato: lancia la nuova collezione ispirata agli anni 70

Fashion News, Levi’s Highloose: Siamo ancora in piena estate ma le maggiori case di moda hanno già reso note le collezioni autunnali. L’autunno 2020 sarà caratterizzato da un ritorno alle tendenze del passato, in particolar modo saranno molte le tendenze ispirate agli anni ’70.

In aggiunta alle tendenze degli anni appena citati ci sarà particolare attenzione ai materiali prediligendo quelli eco sostenibili per Levi’s 2020.

Levi’s Highloose Collezione 2020 a sostegno dell’ambiente

Levi’s 2020: La maison Levi’s per la prossima stagione in arrivo, l’autunno, lancia la nuova collezione ispirata ai mitici anni ’70. High Loose, questo il nome, per il nuovo modello ispirato appunto agli anni ’70. Realizzato anche in tessuto sostenibile, ovvero Cottonized Hemp, il modello rigorosamente a vita alta con gamba dritta e a zampa.

Il Cottonized Hemp è realizzato con canapa cotonizzata per dare l’aspetto e la sensazione, una volta indossati, del cotone. Il cottonized Hemp è realizzato con processi che richiedono meno acqua e sostanze chimiche a terra.