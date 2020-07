Jacquemus di Simon Porte presenta la nuova collezione primavera 2021 in un campo di grano, “L’Amour” che può essere indossata “Toujours”

Jacquemus presenta la nuova collezione primavera 2021. Anticonformista lo è sempre stato, dopo la sfilata in un campo di lavanda e una spiaggia con una coppia nuda, arriva la sfilata nel campo di grano.

Ad appena 61 chilometri dalla magia di Parigi, Simon lo stilista fondatore di Jacquemus, spiazza tutti ancora una volta presentando la sua nuova collezione in modo semplice e sbalorditivo. Porte scegli come location la magia di un campo di grano e per la coreografia si ispira a quella di Alexander Ekman delle scene auliche del film di Emir Kusturica “Il tempo dei gitani”. Seppur lo stilista non conosce Gigi D’Agostino la sua collezione che si chiama L’Amour potrebbe essere indossata Toujours, esattamente come la celebre canzone di D’Agostino.

Simon Porte, conquista il pubblico con materiali apparentemente umili.

Quella di Jacquemus è una nuova collezione che incanta i presenti e non solo, la sua naturalezza e semplicità porta il brand a conquistare un altro successo. “L’ Amour si rivela in piccole meraviglie. Separati ma collettivamente, ci siamo resi conto che la casa è un luogo di ispirazione senza fine.” La scelta di materiali umili e di modelle sincere sfilano a 61 km da Parigi, in una calma e tranquillità che le sfilate parigine nel pre Covid hanno ormai dimenticato.