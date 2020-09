Gli eventi della Milano Fashion Week: ecco il programma

La Milano Fashion Week sta per iniziare, la settimana della moda dal 22 al 28 Settembre 2020

Pronto il calendario degli eventi della Milano Fashion Week. Un’edizione unica nel suo genere a causa delle restrizioni sanitarie previste per il Covid-19. Milano è pronta ad ospitare la settimana della moda. Dal 22 al 28 Settembre, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore e per i curiosi. La città meneghina alla quale da sempre viene riconosciuto il titolo di Capitale della Moda si appresta ad ospitare le maison più famose del settore con una quantità di eventi che coinvolgeranno tutta la città.

Gli appuntamenti da non perdere della MFW Settembre 2020

Gli eventi della MFV: ecco il programma

Davvero tanti gli eventi da non perdere durante la Milano Fashion Week per gli appassionati del settore e intenditori, tra eventi a porte aperte e quelli a porte chiuse. La MFV sta per iniziare, un evento imperdibile a livello internazionale. Ora come a luglio gli eventi saranno un mix tra live e digital, 159 quelli in programma 64 le sfilate, di cui 23 live e 41 digital, 61 invece le presentazioni 24 digitali e 37 in presenza, 12 presentazioni su appuntamento e 22 eventi.