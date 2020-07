Sembra ancora lontana la prossima stagione ma il mondo della moda ha già scoperto le carte sulle tendenze della prossima stagione in arrivo Autunno – Inverno 2020-2021

L’estate ancora forte e presente sta per lasciare il posto alla prossima stagione, l’autunno e poi l’inverno. Sembrano ancora essere molto lontane le stagioni appena citate eppure le varie maison di moda hanno già dichiarato e reso note le tendenze moda autunno inverno 2021 previste per i cappotti ed i giubbini più in voga.

Fashion News: Cappotti e Giubbini, si alle cinte sul punto vita

Per la prossima stagione il comandamento sembra essere solo uno: “Punto vita in vista!”. Sia i cappotti che i giubbini dovranno mettere in risalto il punto vita che sia con una cinta piuttosto che con dei bottoni l’importante è rispettare la tendenza. Nella prossima stagione però oltre ai cappotti ed hai giubbini torneranno anche mantelle e pellicce!! Tra le maison più acclamate per la prossima stagione troviamo: “Balenciaga, Miu Miu, Celine, Dolce & Gabbana, Stella McCartney e Prada.