Tendenza colore capelli 2020. La nuova moda delle Vip in quarantena con l’home look preferiscono i capelli colorati, possibilmente lunghi e crazy color

I capelli colorati rosa shocking è la tendenza dell’anno 2020. Mentre il blu è la nuova moda dei Vip in quarantena che fanno dell’Home Look un passatempo alla noia. Le star in lockdown impegnano le loro giornate praticando le attività più disparate, dalla creazione di outfit casalinghi, ai tutorial di cucina, a quelli di make-up. E chi più ne ha ne metta.

Ovviamente, senza tralasciare le quarantine challenge che nascono giorno dopo giorno. C’è però una moda che si sta facendo strada tra i Vip internazionali in questa maledetta quarantena.

Per distinguersi dal gruppo e rompere la monotonia, i più audaci decidono di giocare con i propri capelli e li tingono attraverso i “Crazy Color” di rosa, di blu, di pesca, anche se il colore che prevale sembra essere il rosa.

Capelli colorati per le Vip in quarantena: Home Look per Ricky Martin che colora i capelli di rosa…

Tendenza colore capelli 2020 – Tra i vip a tingersi i capelli troviamo Ricky Martin che ha scelto il rosa, colorandosi il suo bel ciuffo, pubblicando poi la foto su Instagram. Al post il cantante portoricano aggiunge un suo commento dove esorta le persone a restare a casa per combattere il virus. “Se non è strettamente necessario o sei una delle persone che lavora instancabilmente per aiutare, fermare, migliorare, combattere questo virus, per favore non uscire per strada. Tutto nei tuoi mezzi, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte. La vita di tutti dipende da questo. #yomequedoencasa” è la didascalia allo scatto.

I Capelli colorati delle Vip in quarantena da Lady Gaga a Bella Torne

La Star Hollywoodiana, Lady Gaga la vediamo nella foto, opta per rosa shocking. Bella Thorne, invece, ha scelto di colorare solo qualche ciocca di capelli con una sfumatura del blu. La didascalia di un video pubblicato su Instagram, tradotta in italiano, recita: “Questa canzone è così vicina al mio cuore che è molto importante prendere davvero i testi e digerirli. Lascia cadere i segni se dovessi rilasciarlo durante la quarantena“.

Tendenza Capelli colorati delle Vip in quarantena

Molte Vip in quarantena che giocano con l’home look e crazy color e colorano i capelli

Sono molte le celebrities che hanno deciso di seguire questa tendenza dei “Crazy Color” come ad esempio Behati Prinsloo ed il suo pink-ilac. L’attrice Jennifer Love Hewitt sceglie il rosa. Elle Fanning opta per il color pesca. La modella Lottie Moss sceglie come Lady Germanotta il rosa acceso, idem per Basinger Baldwin. L’attrice statunitense Hilary Duff come Bella Thorne colora i capelli di un blu elettrico.

Che sia l’inizio di una nuova “challange” in questa folle quarentena? I Vip nostrani seguiranno la tendenza?